A análise da SRIJ mostra que o mercado de apostas online tem aumentado, o que resulta claramente em elevados investimentos de tecnologia para o sector.

Na verdade, o valor do mercado de apostas online cresceu bastante em Portugal nos últimos anos e, os portugueses, apostam em média 950 mil euros por hora. E a previsão é de que esses números vão continuar a crescer nos próximos anos, segundo os dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

Com os números em alta e um mercado saudável, como descrevemos, nota-se o forte investimento no desenvolvimento de aplicações móveis para apostas desportivas por parte das casas de apostas online.

Então, é aqui que entra, por exemplo, uma plataforma como a wetten.com que, no fundo, é um sítio web de informações sobre o mercado de apostas que acompanha a mudança do mercado de apostas para o modelo mobile.

Porquê usar uma plataforma como a Wetten.com?

Primeiramente, é muito comum ver ofertas de várias aplicações de apostas desportivas para smartphones, e todas prometem a melhor experiência de apostas. Ora essa quantidade de casas de apostas e respetivas apps online nem sempre facilitam a vida aos seus utilizadores.

Logo, vamos poder aceder às análises detalhadas das melhores apps de apostas no Wetten.com, de forma a ajudar os utilizadores na escolha da app de apostas que melhor se adequa ao perfil dos jogadores, evitando cair em publicidades sem fundamento.

De uma forma geral, as apps já fazem parte da nossa vida, e nunca foi tão fácil e vantajoso apostar através destas aplicações.

Importante, devemos considerar uma informação relevante: as aplicações móveis de apostas desportivas estão entre as apps mais avançadas que existem atualmente, tecnologicamente oferecem infinitas opções.

As melhores casas de apostas a nível mundial, e Portugal não é exceção, têm apps de apostas com tecnologia de ponta, cada vez com mais recursos e mais rápidas em termos de funções e desempenho.

Casas de apostas portuguesas como a Betano, Esc online, Bet.pt, Casino portugal, Betway, Betclic entre outras já têm apps para apostas bastante intuitivas, fáceis de utilizar e com uma velocidade extremamente rápida.

Quais as principais diferenças entre apostar através de uma versão mobile e de uma app de apostas?

Nem todas as casas possuem um programa disponível para download, contudo praticamente todas oferecem uma versão mobile, a chamada app.

Obviamente, a versão mobile significa que o site de apostas se adapta a ecrãs mais pequenos de smartphones e/ou tablets.

No fundo, o apostador terá no smartphone uma experiência semelhante à que teria através do PC. Sem ter de fazer download de app para apostar, basta apenas entrar no site através do seu telemóvel ou tablet.

Devo fazer download de um app móvel de apostas desportivas?

Na verdade, as aplicações móveis trazem geralmente vantagens em relação aos jogos e as apostas que podem ser realizadas.

Não obstante, as melhores casas de apostas apresentam ofertas exclusivas para as apostas realizadas através da sua própria app. Ainda a acrescentar que na app há a liberdade de o fazer a qualquer altura ou lugar, então sim, optar por uma app de apostas pode ser vantajoso.

Principais vantagens em instalar uma app de apostas desportivas

Conveniência

Aceder ao mundo das apostas desportivas onde e quando quiser. Esta liberdade transforma a experiência de aposta em algo ainda mais prazeroso e libertador, permitindo que os utilizadores façam apostas em movimento.

Experiência de utilizador

Uma boa app de apostas tem uma interface e usabilidade premium. A lógica de programação reside no facto de todos os caminhos da aplicação de apostas terem obrigatoriamente de ser óbvios e com pouca necessidade de cliques.

Sem generalizar, podemos dizer que uma boa app de apostas permite alternar entre apostas simples, combinação e o sistema deve ser feito com apenas um toque.

Até para um apostador inexperiente é fácil perceber o “caminho” de tudo na app e intuitivamente aceder a todas as funcionalidades.

Apostas ao vivo

Numa aplicação de apostas é normal o acesso a apostas em tempo real, o que é algo apreciado pelos apostadores.

Em resumo, as transmissões ao vivo podem ser acedidas de qualquer lugar, a qualquer hora e acabam por anular a antiga obrigação de estar sentado frente ao computador durante um jogo em andamento e esperar pelas oportunidades certas.

Hoje em dia, através de uma app de apostas ganhou-se a vantagem de ter acesso às probabilidades em segundos.

Promoções exclusivas

Para os mais atentos, há que ter em conta que alguns sites de apostas oferecem aos novos utilizadores uma oferta de bónus promocional quando estes optam por fazer download da sua app.

Nota final

Por último, nunca é de mais frisar que qualquer tipo de jogo deve ser encarado como uma atividade de lazer e entretenimento qualquer que seja a forma como é praticado, online ou em casinos e salas de bingo (jogo de base territorial).

E nunca esqueça: o jogo não é um meio de obtenção de rendimentos e, muito menos um modo de vida já que os resultados dependem da sorte e, portanto, tanto pode ganhar como perder.