Fornada de novidades reveladas para FIFA 22

Está a aproximar-se a hora de FIFA 22 (ver aqui ou aqui) e enquanto uma legião de jogadores anseia pelo momento em que a Electronic Arts lance o jogo, vão surgindo algumas novidades.

As mais recentes envolvem a banda sonora e alguns dos jogadores mais valiosos em campo.

FIFA 22 está mesmo quase a chegar, mas são estes derradeiros dias que mais parecem custar a passar. No entanto, e de forma a minimizar (ou não) a ansiedade, a Electronic Arts tem vindo a revelar novidades sobre o jogo.

As últimas novidades a serem divulgadas passam pelas notas dos jogadores da Ligue 1 Ubet Eats, pela banda sonora de FIFA 21 e pelos melhores Sub-21 que o jogo tem para oferecer. Vamos ver...

Ligue 1 Uber Eats

Este ano, pode-se dizer que a Ligue 1 Uber Eats vai ter muitos (mais) motivos de destaque.

Com efeito, além de vários pontos de interesse, como, por exemplo, alguns nossos compatriotas a jogar e treinar equipas francesas, este início de época trouxe até ao campeonato francês uma novidade galáctica: Lionel Messi.

Para os mais distraídos, o pequeno mago argentino, Lionel Messi, após um início de época bastante conturbado para os lados de Barcelona acabou por rumar de chuteiras e bagagens para o PSG, sendo, talvez neste momento, a principal fonte de curiosidade do campeonato gaulês.

No entanto, há muito mais que Messi e o PSG na Ligue 1 Uber Eats e a Electronic Arts revelou recentemente as notas das cartas básicas dos jogadores em jogo. Podem ver aqui, quais são os melhores jogadores da Ligue 1 Uber Eats no FIFA 22.

A Banda Sonora de FIFA 22

Na generalidade dos casos, os jogos FIFA costumam vir acompanhados por bandas sonoras que, apesar de não ter um impacto direto no jogo, acabam por ajudar todo o ambiente envolvente do jogo. Desde artistas bem conhecidos (já houve artistas nacionais), até outros não tanto conhecidos, as músicas que acompanham FIFA geralmente acabam por agradar (ou ser aceitáveis) a quem navega pelos menus antes de partir para os relvados.

Recentemente, a Electronic Arts anunciou a banda sonora oficial de FIFA 22 que conta com música de uma série de artistas e culturas que representam a natureza global do jogo mundial. A banda sonora de FIFA 22 é a maior de sempre, com 122 canções inéditas representando 27 nações – incluindo faixas das estrelas internacionais Swedish House Mafia e do produtor/performer francês DJ Snake & Malaa – que estreia uma nova canção no jogo.

A banda sonora deste ano oferece 52 novas faixas – uma coleção de ritmos arrojados e elevatórios de artistas como Glass Animals, Polo & Pan, Bakar, CHVRCHES, e muito mais. FIFA 22 também apresentará música de alguns dos mais estreantes do mundo, como o vocalista Casper Caan, o australiano Alt-rockers Bloodmoon, o fenómeno de voz brasileiro CAIO PRADO e a cantora de soul londrina Hope Tala.

A Banda Sonora VOLTA FOOTBALL emite uma vibração subterrânea e agridoce que encarna a rua. As 70 canções oferecem uma mistura de géneros musicais hip-hop, grime, eletrónica e mais amplos, incluindo faixas do rapper britânico Headie One, duo de hip-hop de Atlanta EARTHGANG, o cantor e compositor britânico John Newman.

O jogo também apresenta novos kits FUT exclusivos desenhados pela Swedish House Mafia, AJ Tracey, CHIKA e DJ Snake.

Os melhores Sub-21

As jovens promessas do nosso planeta futebolístico (muitas delas já são confirmações) também são elogiadas em FIFA 22, com cartas de Ouro Raras.

A Electronic Arts não quis deixar passar a oportunidade de celebrar o talento de alguns dos jovens jogadores mais influentes dos principais campeonatos e revelou as notas dos melhores Sub-21 em campo.

A lista, que podem ver aqui, inclui muitos nomes nossos conhecidos, incluindo o "nosso" João Félix.

Jogadores em Evolução

Tal como na vida real, em que os jogadores vão amadurecendo e adquirindo ou melhorando competências e valências, também os jogadores de FIFA 22, são como se tratassem de um organismo vivo e como tal, também vão também evoluindo.

Ao longo dos vários jogos FIFA é notória essa evolução, com jogadores, de ano para ano, a se encontrarem mais (ou menos) valorizados, representando a sua evolução e performance ao longo da época anterior.

A Electronic Arts não quis deixar passar este aspeto em branco e como tal, também elaborou uma lista dos jogadores que mais evoluirão desde o ano passado. Vejam aqui a lista.

27 de setembro é o dia FIFA. Estão preparados?