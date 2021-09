Pesquisa no Mapa: a nova funcionalidade do Instagram já disponível em Portugal

O Instagram tem vindo a transformar-se ao longo do tempo e tem ganho funcionalidades que ajudam as empresas e os próprios criadores de conteúdos. Agora, acaba de chegar ao nosso país a possibilidade de procurar negócios com base na localização do utilizador.

A nova ferramenta chamada de Pesquisa no Mapa será mais uma forma de interação com a plataforma para levar as pessoas do mundo virtual a locais físicos de forma fácil.

Instagram lança Pesquisa no Mapa

O Instagram apresentou hoje uma nova ferramenta: Pesquisa no Mapa. Assim, pretende facilitar o processo de encontrar negócios próximos e populares, como restaurantes, cafés, ou lojas, baseado na localização do utilizador. A Pesquisa no Mapa chega hoje a Portugal e a apenas mais três países europeus: Itália, Espanha, e Grécia. Em breve será lançada nos restantes países.

A ferramenta Pesquisa no Mapa foi introduzida no Instagram para refletir os padrões de comportamento dos utilizadores na rede social que usam a plataforma para partilhar memórias de um determinado local - como um restaurante ou um hotel de férias - através de hashtags. Agora, estes padrões de comportamento serão usados também para pesquisas úteis de locais.

Como funciona?

Pesquisa no Mapa pode ser utilizado de duas formas. A primeira é usar como um novo tipo de navegação na rede social. Se pressionar o ícone Pesquisa no Mapa - canto superior direito da barra de navegação - surgem de imediato os locais mais populares e próximos da sua localização com diversas hashtags divididas por categorias.

A segunda forma de utilizar este novo recurso é através da pesquisa de hashtags. Por exemplo, se pesquisar a hashtag #lisbonfoodies, os restaurantes que utilizam essa hashtag nas suas publicações aparecem nos resultados. E, depois, é possível saber toda a informação sobre esse negócio através da página de Instagram do mesmo.

O Instagram desenvolveu este novo recurso depois de observar os comportamentos dos seus utilizadores e a forma como procuram negócios e serviços do seu interesse e próximos da sua localização.

A rede social acredita que esta é uma forma mais conveniente de encontrar negócios locais e uma oportunidade para os proprietários das pequenas e médias empresas receberem mais clientes através do Instagram.