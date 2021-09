Casas impressas em 3D são atração da East 17th Street

Se antes a impressão 3D se destinava a pequenos objetos, já lhe conhecemos muitas utilidades- desde órgãos, a edifícios. A atribuir toda uma nova dimensão à técnica, no Texas, há uma rua inteira que está recheada apenas com casas impressas em 3D.

As casas demoraram entre cinco e sete dias a ser construídas.

A East 17th Street, no Texas, é uma ode ao futuro e poderá surpreender aqueles que desconheçam que, ali, todas as casas são impressas em 3D. As construções são grandes e modernas, atribuindo àquele caminho um aspeto glamoroso e agradável.

Esta rua do Texas é um projeto da Logan Architecture e foi desenvolvido através da tecnologia de impressão 3D da ICON, que recorreu a um sistema de construção chamado Vulcan. Surpreendentemente, as casas demoraram entre cinco e sete dias a estar concluídas.

Hoje em dia, e com a evolução e aprimoramento da tecnologia, a impressão 3D “proporciona casas mais seguras e resistentes”, sendo concebidas para “resistir ao fogo, inundações vento e outras catástrofes naturais”, conforme adiantou a ICON numa declaração. Estando instaladas nos EUA, esta questão da segurança face aos desastres é essencial, pelos sucessivos eventos que lá se registam.

As casas em 3D chegam em desenhos de 83 a 185 metros quadrados. Depois de construídas, todas têm varandas cobertas, estacionamento coberto, quartos grandes e arejados, e janelas suficientemente grandes para tornar as casas luminosas.

Apesar de surpreendente, esta não é a primeira vez que se imprime uma panóplia de casas em 3D. Em março este ano, a Mighty Buildings, uma empresa especializada em casas impressas em 3D, anunciou que estava a planear construir uma comunidade de 15 milhões de dólares, na Califórnia.