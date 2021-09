Se estiver ansioso ou ansiosa para a atualização do novo Windows 11, que será lançado em 5 de outubro, não há maneira melhor do que comprar uma chave digital vitalícia do Windows 10, com um super desconto.

Ao registar o seu Windows 10, vai ficar pronto, desde o primeiro dia, para atualizar o sistema. Sem gastar muito, há que aproveitar as super promoções da Cdkeylord que, claramente, oferece preços com ultra-descontos nos pacotes Windows e Microsoft Office, que chegam a atingir os 91%!

Conheça os super descontos Cdkeylord:

Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL €11,24 (após 35% de desconto com cupão TT30)

Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL (2 PCs) €19,69 (após 35% de desconto com cupão TT30)

Office 2016 Pro Plus CD-KEY GLOBAL €18,63 (após 35% de desconto com cupão TT30)

Office 2019 Pro Plus CD-KEY GLOBAL €32,3 (após 35% de desconto com cupão TT30)

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus CD Keys Pack €26,32 (após 35% de desconto com cupão TT30)

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus CD Keys Pack €39,17 (após 35% de desconto com cupão TT30)

Graças às ofertas apresentas, e com o código associado, é possível adquirir uma chave digital Windows 10 PRO OEM por apenas € 11,24.

Para tal, terá obviamente de inserir o produto no carrinho, que encontra nesta página, e no procedimento de compra introduzir o código TT30, para obter um desconto adicional de 35%, mas atenção que esta promoção só é válida por alguns dias!

COMO ATIVAR O CÓDIGO DE DESCONTO TT30

Primeiro, após fazer o login, e para usufruir de super descontos vá para a página do produto desejado:

Depois de adicionado ao carrinho, (botão Comprar Agora), antes de confirmar a encomenda, deverá inserir o código TT30 na caixa "Código de promoção" e clicar em "Aplicar".

Neste ponto, o utilizador verá o desconto aplicado diretamente ao item do carrinho e poderá prosseguir com o pagamento:

Como ativar a licença do Windows 10

Para ativar a licença do Windows 10, basta aceder às “Configurações” do Windows e, na guia “Ativação”, clicar no botão “Alterar chave do produto”.

Seguidamente, será aberta uma janela onde podemos inserir o código de ativação do Windows que acabamos de adquirir.

Ao concluir, você receberá uma mensagem informando que a licença está ativa e validada!