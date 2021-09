Creality oficializa apoio ao projeto Robótica Espacial

O projeto Robótica Espacial e a Creality acabam de abrir as portas da tecnologia de impressão 3D para crianças do Brasil. Além dos presidentes da AEB, FNDE, UnB e outros representantes brasileiros, a Embaixada chinesa no Brasil enviou Liang Tian, que estava ligado ao evento ao vivo, com centenas de professores.

A 8 de setembro de 2021, a Creality oficializou uma parceria com o projeto Robótica Espacial, que é desenvolvido por Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Universidade de Brasília (UnB), e conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil através da Agência Espacial Brasileira (AEB). Como o anúncio oficial desse projeto aconteceu através de um evento ao vivo, os seus principais beneficiários – professores e alunos de todo o país – puderam participar. A Embaixada da China no Brasil também enviou o seu representante para testemunhar esse grande momento que visa ajudar as crianças locais a correrem atrás dos seus sonhos através da tecnologia 3D.

Uma empresa que se dedica ao bem-estar público

A Creality é uma fabricante de impressoras 3D profissionais, especializada na integração de pesquisa de software, design, distribuição e revenda de impressoras 3D.

A empresa cresceu e tornou-se uma marca reconhecida, com mais de 1,6 milhão de utilizadores em todo o mundo e vendas anuais que ultrapassam 1,2 milhão de peças. Esses números continuam a crescer. Com mais de mil profissionais em investigação e desenvolvimento, e mais de 100 patentes fundamentais de direitos de propriedade intelectual independente, a Creality ainda não está satisfeita.

Assim, a Creality está a construir um sonho maior, cuja missão é bem expressa no slogan "Crie realidade, realize sonhos!", visando sempre levar adiante o espírito de evangelista dessa tecnologia e permitindo que as pessoas desfrutem da praticidade da impressão 3D.

O projeto Robótica Espacial viajará mais de 11.000 km, abrangendo 150 cidades brasileiras

Foi no trabalho de cooperação do projeto Robótica Espacial que a Creality teve a oportunidade de realizar essa missão, com a doação de 250 impressoras 3D a escolas da iniciativa. O projeto vai durar quatro meses, de agosto a dezembro.

Através dele, 250 escolas de 150 cidades do país receberão impressoras 3D patrocinadas pela Creality, e mais de 25 escolas serão visitadas pela unidade TECNOMOB, um camião transformado em laboratório móvel. No curso, cada escola participante receberá licenças para utilizar a plataforma educacional, disponível para smartphones, computadores ou tablets dos estudantes. Com essa ferramenta totalmente interativa, os estudantes irão aprender a construir os seus próprios robôs no ecrã do dispositivo e aprenderão também sobre a Missão Artemis da NASA, que serve como plano de fundo para a app que ensina robótica.

Consideramos que essa parceria é uma grande oportunidade de cumprir o nosso papel de divulgação da impressão 3D e agradecemos a Bebyte, que tem também tem o objetivo de ajudar as crianças no Brasil a reconhecer a tecnologia de impressão 3D, por nos proporcionar essa campanha para que avancemos juntos na mesma direção. "Crie realidade, realize sonhos". Essa é a filosofia que está profundamente enraizada na Creality. No lançamento do "Robótica Espacial", quero aproveitar a oportunidade para partilhar essa filosofia com os nossos parceiros no Brasil e com todas as crianças brasileiras: Somente a realizar os sonhos das crianças poderemos realmente criar o futuro de toda a humanidade!

Disse Ao Danjun, CEO da Creality, no evento ao vivo.

Mais do que um simples projeto: A Creality receberá mais bem-estar público

O projeto não só proporciona benefícios reais para as crianças brasileiras, como também para a própria Creality, que chama a atenção de toda a sociedade e do governo, oferecendo a contribuição tanto para o desenvolvimento da tecnologia como para a educação. Devido à falta de máquinas na educação, a tecnologia 3D ainda é uma área remota em muitos países, embora seja listada como uma tecnologia fundamental e promissora que pode mudar o mundo inteiro.

Isso é exatamente o que a Creality está à procura ao realizar atividades de benefício público. Ao longo destes 7 anos, a Creality fez questão de popularizar a tecnologia de impressão 3D para jovens em todo o mundo, de ajudar alunos caranciados de todas as formas possíveis, de imprimir membros protéticos para crianças africanas com deficiência e de abrir as portas da criação para jovens designers.

Como empresa de inovação tecnológica, a Creality tem transmitido tecnologia de impressão 3D no espírito da sociedade, para que se possa desfrutar da conveniência proporcionada pela ciência e pela tecnologia cada vez mais nas escolas.

Até aqui, as impressoras 3D da Creality conquistaram uma boa reputação entre os seus utilizadores e pelos próprios entusiastas da impressão 3D. No entanto, o princípio de ajudar mais pessoas necessitadas nunca para.

O projeto Robótica Espacial no Brasil é só o início. No futuro, a Creality gostaria de trabalhar com qualquer organização de qualquer país para transmitir o espírito de bem-estar público, bem como popularizar a tecnologia 3D para criar um mundo melhor.

