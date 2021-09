A Microsoft acabou de anunciar a data do lançamento da nova versão do seu Office 2021. Aquela que é a mais completa ferramenta de produtividade vai ser atualizada de forma a acompanhar as novidades do próprio sistema operativo Windows 11 que chega a 5 de outubro de forma oficial.

O Microsoft Office 2021 chega com o Windows 11.

Microsoft Office 2021 chega com o Windows 11 a 5 de outubro

A mais completa ferramenta de produtividade, o Office da Microsoft, está prestes a receber uma nova e importante atualização. A empresa acabou de anunciar que o Office 2021 será lançado a 5 de outubro. Esse é também o dia escolhido pela empresa para disponibilizar de forma global o seu Windows 11.

Tal como o Office 2019 apresentado anteriormente, o Office 2021 terá uma compra única e estará disponível para Windows e macOS, caso não sejam subscritores do serviço Microsoft 365.

Office LTSC já está disponível para todos

A Microsoft prometeu partilhar mais detalhes sobre o Office 2021 em breve, mas considerando o Office LTSC, serão muitos as novidades preparadas para os utilizadores. O Microsoft Office Long Term Servicing Channel é uma variante do Office para clientes coorporativos disponível via cloud, que ficou hoje disponível de forma global, mas que já estava em testes para alguns utilizadores.

Entre outras melhorias, o novo Office irá receber novos recursos de acessibilidade e suporte ao modo escuro. Sabe-se também que a Microsoft planeia oferecer suporte ao software por pelo menos cinco anos e que o software funcionará com sistemas de 32 e 64 bits.