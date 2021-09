A poucos dias de chegar a versão final do Windows 11, e mesmo depois de todas as confusões, este é ainda um sistema que muitos querem ter. Desenhado e criado para ser ainda melhor que a versão anterior, muitos ficaram satisfeitos com o que está a ser preparado.

Quem achava que era apenas uma alteração estética das versões anteriores acabou por perceber que esta não era uma verdade. O Windows 11 é mais rápido e há uma razão para isso. A Microsoft veio agora a público explicar porque é que isto acontece.

Microsoft mostra porque o Windows 11 é muito mais rápido que o Windows 10

Ao contrário do que acontecia há alguns anos, as novas versões do Windows estão mais eficientes e conseguem consumir menos recursos. A cada nova versão ou atualização este comportamento é visto e sentido por todos os utilizadores.

Algo que quem tem testado o Windows 11 notou foi que este é um sistema que está mais rápido em qualquer equipamento que é instalado. Não é apenas por ser uma nova versão, mas sim porque tem algumas novidades que a Microsoft criou.

A gigante do software quis partilhar as razões desta maior rapidez e para isso fez um vídeo onde explica tudo. Foi Steve Dispensa, um dos membros da equipa de gestão do Windows que explicou todas as otimizações que foram criadas para o Windows 11.

Em primeiro lugar temos um design mais inteligente e que explora melhor o hardware. Isso é suportado com uma melhor gestão da memória e do CPU, que priorizam as janelas que estão em primeiro plano. Também no browser isto acontece ao serem bloqueados os separadores não usados.

O acordar do Windows 11 está mais rápido devido a uma melhoria das chamadas ao hardware que necessita de energia para a gestão de memória. Assim reduzem-se as falhas de recursos nos processos-chave, garantindo que a energia é preservada nos processos que dela necessitam.

Por fim, também as atualizações são 40% mais pequenas, o que leva a serem mais rápidas. Isso consegue-se com um novo motor de atualizações, que apenas descarrega os ficheiros necessários dos servidores da Microsoft. É com estas medidas simples, mas eficientes, que a Microsoft conseguiu tornar o Windows 11 ainda mais rápido.