Kingston lidera o fabrico de memórias DRAM com mais de 78% do mercado

No mundo do hardware, o mais comum é falar-se de placas gráficas, computadores, smartphones, tablets, entre outros. Mas cada vez mais é dado destaque a produtos mais minuciosos, como as memórias DRAM.

De acordo com as mais recentes informações, a Kingston lidera completamente isolada o fabrico de módulos de memórias DRAM. A empresa norte-americana já detém mais de 78% de participação neste mercado.

Kingston lidera mercado DRAM com 78% da participação

Os módulos de memória da marca Kingston são bastante comuns nos computadores. E com base nos últimos detalhes revelados, a empresa sediada na Califórnia, EUA, já conta com uma participação de mercado de 78%.

Estes dados foram recolhidos por uma pesquisa recente da TrendForce cujo objetivo foi apurar as 10 maiores fabricantes de memórias RAM durante o ano de 2020. Segundo o estudo, a receita global de memórias DRAM aumentou 5% ano a ano, atingindo os 16,9 mil milhões de dólares em 2020.

A Kingston mantém o 1º lugar neste segmento em 2020, já por si ocupado em 2019. No entanto a percentagem de quota desceu ligeiramente de 80,33% em 2019 para exatos 78,02% no ano passado. Em termos de receita, a fabricante conquistou em 2020 13.200 milhões de dólares, um aumento de 2,03% face aos 12.937 milhões de dólares conquistados em 2019.

Segundo a Kingston, a empresa conta com as mais avançadas ferramentas para o desenvolvimento da tecnologia das memórias. A fabricante realiza diversos testes de forma a garantir o controlo de qualidade dos seus chips, para além da grande vantagem de oferecer garantia vitalícia aos seus produtos.

Concorrência longe de ser uma ameaça

No segundo lugar surge a taiwanesa ADATA com uma participação de 3,19%, seguida da chinesa Ramaxel com 3,11%. A Kimtigo ocupa o quatro lugar com uma quota de 2,91% e o quinto lugar é ocupado pela POWEV com 2,40%. Em sexto lugar aparece a SMART (2,37%), seguida da Team Group (1,03%) e da Patriot (0,72%) que se estreia nesta tabela. Os últimos lugares pertencem à Apacer (0,6%) e à Innodisk (0,59%).

Através destes valores é fácil deduzir que será complicado para as restantes marcas apanhar a velocidade da Kingston nesta corrida. Mas no mundo da tecnologia tudo é possível. Portanto resta aguardar pelos dados apurados do ano 2021 e comparar com os atuais.