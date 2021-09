YouTube: Como ir para um ponto específico de vídeo no Android (e outros gestos)

O YouTube é um dos serviços multimédia mais populares e um dos mais utilizados nos smartphones. Por este motivo, as melhorias das apps vão sendo constantes de forma a dar ao utilizador uma melhor experiência.

Há um truque simples de usar e que o vai levar para a parte do vídeo que quer ver com grande rapidez e exatidão. Veja como fazer no seu smartphone Android.

Milhares de vídeos são carregados no YouTube diariamente e são muitas as horas que se perdem a olhar para este conteúdo. A evolução das apps móveis, em concreto hoje falaremos da app para Android, tem trazido várias melhorias para a navegação e interação com os vídeos.

No entanto, assistir a um vídeo e ir para um ponto específico pode não ser propriamente prático ter que aceder à barra de progresso para o fazer

Como saltar para um ponto específico de vídeo no YouTube

Se olharmos para o YouTube no browser, sempre que passamos com o cursor na barra de progresso, surge uma pequena miniatura daquilo que pode ser visto no vídeo, naquele ponto específico.

No Android, na barra de progresso, tal acontece também, no entanto, pode não ser prático estar a aceder-lhe pela forma como está a segurar o smartphone.

Uma alternativa à barra de progresso é, num vídeo, em qualquer parte do ecrã, fazer um toque longo e, sem largar, deslizar para a frente e para trás. Assim, surgirá a miniatura podendo facilmente escolher o momento do vídeo que quer assistir.

Outros gestos úteis no YouTube no Android

Além deste truque, poderá ainda usar outros gestos para facilitar a interação com a app: