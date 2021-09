OPPO – Assista aqui à apresentação dos novos smartphones da marca

A OPPO tem ganho um espaço único no mercado de smartphones. Uma marca que estava fora do espaço europeu, apostou nesta área e hoje está entre as maiores, com um crescimento único.

Com proposta sem todas as gamas, tem conseguido oferecer os equipamentos equilibrados e com caraterísticas muito interessantes. Agora, e num evento internacional, a OPPO dá a conhecer a evolução da sua linha, o Reno6 5G.

Depois de termos visto o sucesso que a sua linha X3 teve nos vários mercados, é hora da OPPO renovar a sua linha media. Com a aposta nos smartphones Reno, agora o Reno6, a marca volta a querer dar o melhor que o mercado tem para oferecer.

O evento de hoje é para revelar todas as caraterísticas desta nova linha, com todas as suas novidades e pormenores únicos. Ainda sem qualquer anúncio oficial, a marca mostra já na sua página o que os Reno6 vão ser.

A aposta parece ser no explorar ao máximo as funcionalidades de criar conteúdos, de forma simples e direta. Há ainda carregamento rápido de 65W, que torna rápido este processo. Claro que o 5G será já uma realidade, que cada vez mais é pedido.

Conheça então o novo Reno 6 e tudo o que OPPO tem para oferecer nesta sua linha, que certamente chegará em vários modelos, com o que de melhor a linha média dos smartphones pode oferecer.

[Atualização]

Os novos OPPO Reno6 5G chegam a Portugal já hoje e com cada um dos 2 modelos a ter duas cores:

OPPO Reno6 5G nas cores Azul Ártico e Preto Estelar

OPPO Reno6 Pro 5G nas cores Azul Ártico e Cinza Lunar

Os preços de venda ao público (recomendados) para a nova série OPPO Reno6 5G são: