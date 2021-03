Desde há vários anos que a Tesla um sistema que conduz de forma quase autónoma, o conhecido Autopilot. A marca tem apostado neste setor, para dar aos utilizadores uma maior autonomia e segurança durante a condução.

A marca estará agora a ser investigada precisamente por prováveis problemas neste sistema, que acabou por provocar acidentes graves.

Sistema que protege os carros e condutores

Apesar de alguma desconfiança, muitos reconhecem no Autopilot uma ajuda essencial para os condutores dos carros da Tesla. Este sistema consegue detetar e avaliar os elementos que estão próximos destes carros e reagir para o proteger.

Com alguns elementos de proteção, este mostra uma capacidade importante para impedir acidentes graves, sendo mesmo considerado o mais seguro do segmento. No entanto, em situações muito particulares, não consegue desempenhar o seu papel e vários acidentes têm surgido, resultado destas falhas.

Tesla a ser investigada pela NHTSA

Como resultado, a NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) estará a investigar a Tesla e o Autopilot. Ao que tudo indica, este sistema está a ser encarado como responsável por 23 acidentes graves e que ocorreram nos últimos anos. O objetivo agora passa por perceber se o sistema estava ativo no momento do acidente.

Destes 23 acidentes, o primeiro a ocorreu em 2016. Teve lugar na Flórida, onde um motorista faleceu quando o seu carro da Tesla não travou. Esta deveria ser a reação normal do Autopilot quando um camião se atravessou. A lista da NHTSA tem já 3 acidentes registados em 2021.

Acidentes graves com o Autopilot

A ideia da NHTSA é avaliar toda a informação disponível e aferir se o Autopilot estava ativo. Querem ainda avaliar se este sistema teve qualquer intervenção ativa nos acidentes e esta a ser usado nas condições corretas e definidas.

Sem ter respondido de forma direta, a Tesla alega que os seus carros são os que têm menos acidentes por quilómetro percorrido. Este valor é ainda menor nos casos em que o Autopilot está ativo. Resta saber então o que a NHTSA vai descobrir da sua investigação.