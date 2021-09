Jogo da Amazon New World criou filas de até 10 mil pessoas nos servidores

Tal como já aqui referimos ontem, o jogo New World da Amazon foi finalmente lançado. E as primeiras impressões mostram que o título está já a ser um verdadeiro sucesso, uma vez que conseguiu mais de 700 mil jogadores em simultâneo, ocupando o primeiro lugar da lista dos jogos mais jogados da Steam.

No entanto há agora mais um detalhe que reforça a popularidade do jogo. Segundo as informações, o lançamento de New World provocou filas de até 10.000 pessoas nos servidores da Amazon.

O tão aguardado jogo da Amazon foi finalmente lançado na passada terça-feira, dia 28 de setembro. O jogo havia sido falado anteriormente sobretudo devido aos problemas apresentados ao correr nos modelos das placas gráficas EVGA Nvidia GeForce RTX 3090.

New Wold cria filas de 10.000 pessoas nos servidores

Para além da estreia ter começado bem, com mais de 700.000 jogadores em simultâneo, segundo dados da Steam, o jogo New World conseguiu também mais de 32 mil análises dos utilizadores. Mas há outros indicadores da grande afluência de jogadores à nova aposta gaming da Amazon.

De acordo com as informações, os servidores da Amazon Games ficaram completamente congestionados depois do lançamento do novo jogo de MMO (Multijogador Massivo Online) da empresa. Em concerto, o título provocou enormes filas, sobretudo nos servidores europeus e norte-americanos, onde chegaram a estar cerca de 10 mil pessoas à espera para entrar no jogo de aventura.

Como tal, esta situação causou frustração e stress a quem queria jogar, especialmente porque se trata de um jogo pago.

Por sua vez, a Amazon Games já fez saber que irá esforçar-se para melhorar esta situação. A empresa pretende lançar novas atualizações no sentido de oferecer mais espaço e uma maior capacidade de jogadores nos seus servidores.

Mas a Amazon não estabeleceu um prazo para resolver os problemas. Desta forma, os jogadores devem aguardar pacientemente até que o congestionamento seja ultrapassado.

