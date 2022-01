A BMW apresentou na CES uma tecnologia que vai mudar a forma de ver os carros

A tecnologia tem estado a tomar de assalto a indústria automóvel, em várias áreas e de várias formas inovadoras. Isto tem cada vez mais visibilidade e agora a BMW apresentou uma nova forma de ver os seus carros, adaptando-os.

Foi durante a CES que a gigante alemã deu a conhecer o BMW IX Flow, com a capacidade de mudar de cor. Este poderá assumir esta alteração e assim adaptar-se ao ambiente e a outros fatores, dependendo sempre do condutor.

É ainda apenas um protótipo, mas a BMW parece apostada em criar tecnologia disruptiva e que vai mudar o dia a dia dos utilizadores. É o caso do novo BMW IX Flow, que terá a capacidade de mudar de cor de acordo com o gosto dos utilizadores.

Recorrendo a apenas um botão, este carro poderá passar de branco para preto, usando tecnologia similar ao que é usada nos e-readers. A superfície da carroçaria conta com milhões de microcápsulas com a espessura de um fio cabelo e cada contém pigmentos brancos com carga negativa e pigmentos pretos com carga positiva.

Por agora, é apenas possível alternar apenas entre o branco, o preto e algumas tonalidades de cinzento. No entanto, e como esta tecnologia não deve demorar a evoluir, em breve deveremos poder ver a oferta disponível alargar-se a outras cores.

A durabilidade desta pintura e a sua capacidade de suportar climas extremos ainda são desconhecidas. Vão ser realizados muitos testes nesse sentido, até que esta funcionalidade seja oferecida ao público. Por agora, a BMW que este é ainda apenas de um projeto avançado de pesquisa e design.

A prova da pouca maturidade deste projeto esteve presente no terreno da CES. A BMW teve 2 protótipos presentes e prontos a ser usados, dado que o clima em Las Vegas é agressivo da maioria das vezes. Ainda assim, este segundo carro não precisou de ser usado.

Apesar de estar ainda longe de ser uma realidade, esta nova tecnologia da BMW poderá tornar-se um padrão na indústria. Dá a liberdade aos utilizadores de expressarem as suas emoções e assim criar carros únicos e com cores distintas.