Programador instala o Apple CarPlay num Tesla Model 3 usando… Android!

O programador iOS polaco Michał Gapiński, orgulhosamente apresentou o seu trabalho a funcionar no ecrã do elétrico desenvolvido pela empresa de Elon Musk.

Tesla Model 3 com CarPlay

Um proprietário de um Tesla Model 3 decidiu contornar a limitação destes carros elétricos implementando de forma alternativa o sistema de entretenimento Apple CarPlay no seu veículo.

O Apple CarPlay e o suporte Apple Music estão entre as características Tesla mais solicitadas, mas sem qualquer indicação de que a marca de Elon Musk esteja disposta a implementar o sistema da tecnológica de Cupertino nos seus veículos.

Como tal, um programador de iOS polaco, Michał Gapiński, decidiu resolver este problema no seu veículo. Conforme mostrou, Gapiński recorreu a um Raspberry Pi e ao browser do carro.

Depois de alguns ajustes, o polaco conseguiu obter uma versão totalmente funcional do Apple CarPlay a correr no ecrã do seu Tesla e partilhou o resultado no Twitter.

iOS, Android e Raspberry Pi

O sistema funciona recorrendo a um Raspberry Pi com um modem LTE e um ponto de acesso Wi-Fi, executando um firmware personalizado baseado no Android.

O browser do automóvel é então utilizado para se ligar ao Raspberry Pi e exibir a interface CarPlay no ecrã do Tesla, com todas as aplicações a funcionar como esperado, incluindo Maps e Apple Music.

A solução Tesla Apple CarPlay continua a funcionar enquanto se conduz e pode mesmo ser controlada com os botões do volante do carro.

Conforme pode ser visto, na resposta a este tweet muitos utilizadores aproveitaram para "pedir" à Tesla que traga o CarPlay nativamente na oferta da marca.