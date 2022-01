A aposta da Samsung nos smartphones dobráveis é única. A marca tem no mercado já vários modelos com esta filosofia, mostrando que o futuro vai passar por continuar a apostar em soluções com ecrã dobrável e dois ecrãs.

Claro que esta nova estrutura de ecrãs abre desafios aos utilizadores, que devem ter o Android e a One UI 4 bem configurada. Veja assim quais as configurações essenciais para os ecrãs dos smartphones dobráveis da Samsung.

Ao ter dois ecrãs, os smartphones dobráveis dão uma área totalmente diferente ao utilizador. Estes têm dimensões fora do padrão e, por isso, não conseguem replicar de forma perfeita os ícones e os wigets que temos nas duas áreas do smartphone.

As opções essenciais dos smartphones dobráveis

Claro que a Samsung tem este cenário previsto e por isso permite que cada um deles seja configurado de forma independente. Há ainda uma integração grande para a mudança que se dá entre cada um destes dois ecrãs.

Para os configurarem devem primeiro aceder a esta área, juntando os dois dedos no ecrã principal. Com este pinch têm acesso à área de definições, com o ícone pretendido ali bem presente. Só precisam agora de o selecionar e aceder às Definições do ecrã principal.

Configurações a aplicar para os ecrãs destes Samsung

Aqui, no topo desta área de configurações, encontram tudo o que precisam. No início, podem definir de imediato se querem que a presença e o alinhamento dos ícones se mantém entre os dois ecrãs ou se têm comportamentos diferentes e isolados. Podem ainda escolher o que querem no ecrã principal.

Na zona abaixo, podem escolher como querem a arrumação dos ícones em várias áreas. Só precisam de escolher como querem que a grelha seja mostrada, com mais ou menos ícones. Todos estes valores podem ser ajustados e alterados sempre que o utilizador pretender.

É desta forma simples que podem aplicar estas configurações essenciais para os ecrãs dos smartphones dobráveis da Samsung. Com esta mudança conseguem de imediato tirar mais destes dois ecrãs e de toda a área que estes oferecem aos utilizadores.