Fizemos 300 km com o novo Xpeng P7+! Hoje contamos tudo

A oferta no setor automóvel é hoje extremamente vasta, com marcas e modelos para todos os gostos, necessidades e carteiras. É inegável que as marcas mais icónicas continuam a ter vantagem, graças ao seu historial e à confiança que conquistaram junto do mercado. Será que o novo Xpeng P7+ irá conseguir revolucionar o mercado dos elétricos? Já temos resposta.

O Pplware foi convidado pela Xpeng para colocar à prova o novo Xpeng P7+. Durante dois dias fizemos mais de 300 kms por estradas de Barcelona e, adiantando já o nosso feedback dos testes que fizemos, a experiência foi fantástica.

À primeira vista...

Numa primeira abordagem, a opinião parece ser unânime entre quem vê o veículo: o Xpeng P7+ é um carro muito bonito, com linhas bastante elegantes e modernas. O design transmite uma sensação de sofisticação e dinamismo, destacando-se facilmente de outros no meio do trânsito.

O P7+ segue o conceito fastback, com uma silhueta fluida e contínua desde o capô até à traseira. Esta abordagem não é apenas estética: ajuda a reduzir a resistência ao ar e melhora a eficiência energética. A carroçaria alongada (mais de 5 metros) reforça a elegância e dá-lhe presença de segmento premium.

O Xpeng P7+ combina, na perfeição, a estética, a engenharia e a tecnologia.

Interiores: conforto, espaço e silêncio

Quem entra no Xpeng P7+ percebe rapidamente que a marca deu uma prioridade clara ao conforto e à sensação de bem-estar a bordo.

O habitáculo foi pensado para transmitir uma experiência quase “lounge”, com uma abordagem minimalista e moderna, onde tudo parece orientado para reduzir o stress da condução e aumentar o conforto dos ocupantes.

Os bancos, que até podem ser controlados pela IA, oferecem um bom apoio e conforto em viagens mais longas, enquanto o espaço interior é generoso, sobretudo para os passageiros traseiros, graças às dimensões do modelo e à plataforma elétrica dedicada.

Destaque para os materiais de acabamento premium, como microfibra e couro Nappa perfurado.

Como já referido, o XPENG P7+ chega com dimensões generosas, ultrapassando os 5 metros de comprimento (5071 mm) e com uma distância entre eixos de 3000 mm, o que se traduz em muito espaço no interior.

Outro ponto importante é o isolamento: o Xpeng P7+ aposta num ambiente bastante silencioso, típico de veículos elétricos bem afinados, o que contribui para uma condução mais relaxada e premium.

O teto panorâmico do Xpeng P7+ é um dos elementos que mais contribui para a sensação de espaço e modernidade no habitáculo.

Tecnologia: IA, ecrãs e inovação...

Ao nível da tecnologia, não há dúvidas de que o novo Xpeng P7+ se posiciona como um dos modelos mais bem equipados do segmento. O habitáculo é dominado por uma abordagem digital, com um sistema de infoentretenimento altamente integrado e uma forte dependência de ecrãs e comandos inteligentes.

A interface é moderna, fluida e pensada para reduzir ao mínimo a complexidade para o utilizador. Tal como em outros veículos, requer a normal habituação.

A marca aposta também em sistemas avançados de assistência à condução, com soluções de condução semiautónoma que incluem gestão de faixa, cruise control adaptativo e funcionalidades de navegação assistida em autoestrada e ambiente urbano, dependendo das versões e mercados.

O principal destaque vai para a integração de inteligência artificial no ecossistema do veículo, permitindo uma interação mais natural com o sistema de bordo, seja por voz ou através de automatizações que melhoram o conforto e a segurança.

Quando se liga o pisca, o Xpeng P7+ recorre ao sistema de câmaras para melhorar significativamente a visibilidade e a segurança da manobra, sendo essa informação apresentada no ecrã central de 15,6”.

Os condutores e passageiros têm disponível dentro do veículo uma assistente de IA, a XPENG, capaz de realizar várias ações, como abrir ou fechar os vidros, ativar sistema de massagens dos bancos, aumentar o som do rádio, ajustar banco... tudo isto, com apenas comandos de voz.

O Xpeng P7+ não se limita a ser um automóvel elétrico moderno. Posiciona-se como uma plataforma tecnológica sobre rodas (aliàs, a marca referiu isso mesmo! O carro nasceu da tecnologia para a carroçaria), onde conectividade, assistência à condução e experiência digital trabalham em conjunto para criar uma proposta claramente orientada para o futuro.

Tecnoliga em destaque

Ecrã central de 15,6”

de 15,6” Painel de instrumentos digital de 8,8”

de 8,8” Ecrã traseiro, para passageiros, de 8"

Head-up display

Luz de ambiente

20 altifalantes (2 na área de condutor)

26 sensores de "percepção" para detetar e interpretar o ambiente à volta.

No espelho temos também acesso às imagens da câmara.

Autonomia e carregamentos: 12 minutos para carregar dos 10% aos 80%

Sendo o Xpeng P7+ um veículo totalmente elétrico, uma das suas características mais relevantes é precisamente a autonomia e a capacidade de carregamento ultrarrápido, dois pontos onde o modelo procura destacar-se claramente no segmento.

Um dos grandes destaques do P7+ é a sua tecnologia de carregamento de alta potência, que permite recuperar 10% a 80% da bateria em cerca de 12 minutos, quando ligado a carregadores DC de alta potência compatíveis.

Isto coloca-o entre os elétricos mais rápidos do mercado neste parâmetro, graças a uma arquitetura de 800V e sistemas de carregamento de nova geração.

No que toca à autonomia, o P7+ apresenta valores competitivos dentro do segmento, na ordem dos 500 km (WLTP).

A nossa experiência...após 300 km

Durante dois dias, percorremos cerca de 300 km com o novo Xpeng P7+ pelas mais diversas estradas de Barcelona, e a experiência não poderia ter sido melhor. A condução revelou-se extremamente suave e agradável, perfeitamente complementada pelo conforto geral que o veículo oferece.

A ausência de ruídos no habitáculo contribui para uma sensação de serenidade constante, enquanto o sistema de suspensão cumpre na perfeição o seu papel, absorvendo bem as irregularidades do piso. Em termos dinâmicos, o carro transmite boa segurança e estabilidade, mesmo quando é colocado à prova em diferentes tipos de estrada.

Foi ainda possível comprovar o carregamento ultrarrápido (12 minutos para carregar a bateria dos 10% aos 80%), testar o sistema de estacionamento automático, assim como, de forma abrangente, toda a (muita) tecnologia integrada (necessita de algumas atualizações, mas nada que não se resolva com uma atualização).

Veridito final...

O XPENG P7+ deixa uma impressão muito forte e claramente positiva. É um elétrico que aposta tudo na tecnologia, no conforto e numa experiência digital altamente avançada, com argumentos muito sólidos para se posicionar como alternativa real aos nomes mais estabelecidos do segmento premium.

Na prática, destaca-se sobretudo por três fatores: o conforto de condução extremamente refinado, o nível elevado de tecnologia integrada (com forte presença de IA e assistentes de condução) e a capacidade de carregamento ultrarrápido, que realmente o coloca entre os melhores do mercado neste capítulo.

Com um preço a começar nos 46 mil euros (38.200 euros +IVA), o P7+ da XPENG entra diretamente no território de modelos como o Tesla Model 3 ou o Volkswagen ID.7, mas com "trunfos" fortes ao nível do espaço, tecnologia e carregamento. Chega em junho a Portugal.