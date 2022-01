42% dos leitores já tem um smartphone com suporte à rede 5G

A rede 5G já é uma realidade no nosso país, assim como em muitos países do resto do mundo. E apesar de ainda estar a dar os primeiros passos, a tecnologia já pode ser experimentada por vários utilizadores. Mas, claro está, para isso é necessário que tenham um equipamento compatível.

Desta forma, na nossa última questão semanal, quisemos saber se os nossos leitores já tinham um smartphone com suporte à rede 5G. Vamos então conhecer os resultados.

O seu smartphone já tem suporte à rede 5G?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.529 respostas obtidas.

Segundo os resultados, 42% dos participantes responderam que já têm um smartphone com suporte à rede 5G (1.460 votos). Por sua vez, a maioria com 58% dos votos, o que não é uma diferença significativa, respondeu que ainda não tem um telefone compatível com a Internet ultra rápida (1.069 votos).

Por outro lado, se compararmos estes resultados atuais com os obtidos na mesma questão colocada em maio de 2021, verificamos diferenças interessantes! Nessa altura, apenas 27% dos participantes já tinham um smartphone preparado para a rede 5G, enquanto que os restantes 73% não tinham.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados, onde incluímos o comparativo dos resultados de maio de 2021 e janeiro de 2022:

Se não respondeu à nossa questão, diga-nos então se já tem um smartphone com suporte à rede 5G. E responda também à nossa atual questão semanal.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Sabe o que é a tecnologia NFT? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.