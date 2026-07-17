IP68 protege o seu telemóvel se cair na piscina ou no mar?

IP68 é a norma que define as classificações IP testa imersão em água doce, parada, a profundidade e tempo controlados. Nada nesse protocolo descreve uma queda na piscina, uma onda no mar ou três anos de utilização diária.

As fichas técnicas dos smartphones atuais exibem quase sempre uma classificação IP67 ou IP68, e a leitura apressada transforma esse código numa promessa de imunidade à água. Vale a pena olhar para o que a certificação mede de facto, porque a distância entre o ensaio de laboratório e a utilização real explica boa parte dos equipamentos que chegam aos balcões de assistência técnica com danos por líquidos

IP68: O que a norma realmente testa?

As classificações IP decorrem da norma internacional IEC 60529. O primeiro dígito refere-se a partículas sólidas; o valor 6 corresponde a proteção total contra poeiras. O segundo dígito refere-se a líquidos: o nível 7 exige que o equipamento suporte imersão até um metro de profundidade durante trinta minutos, e o nível 8 pressupõe imersão contínua a profundidade superior, em condições que cada fabricante define e publica.

Há três detalhes que raramente aparecem nas campanhas de marketing. Os ensaios usam água doce, à temperatura ambiente; o equipamento permanece imóvel durante o teste; e a certificação é obtida com unidades novas, saídas de produção. Cloro, sal, movimento, impacto e envelhecimento ficam, por definição, fora do protocolo.

Porque é que o mundo real quebra o modelo?

Uma queda na água gera picos de pressão dinâmica muito superiores à pressão estática de uma imersão controlada, o suficiente para forçar a entrada de líquido por juntas que passariam no ensaio da norma. A química também conta: o cloro das piscinas e o sal da água do mar atacam adesivos e vedantes e aceleram a corrosão de contactos e componentes internos.

Num cenário de praia somam-se ainda a areia, que se aloja nas portas de carregamento e nas grelhas de som, o protetor solar, que degrada borrachas e revestimentos, e o calor, que dilata materiais e cria diferenças de pressão no interior do equipamento. Nenhuma destas variáveis é contemplada pela certificação.

A vedação é um consumível

A estanquicidade de um smartphone depende de adesivos, juntas e membranas que envelhecem. Ciclos térmicos, quedas, torções da estrutura e o simples passar do tempo degradam estes materiais de forma invisível. Um equipamento com três ou quatro anos, mesmo que nunca tenha sido aberto, já não oferece a proteção medida no dia em que saiu da fábrica.

É por isso que os principais fabricantes excluem os danos por líquidos da garantia, apesar de publicitarem a classificação IP. Os indicadores internos de contacto com líquidos, presentes na generalidade dos modelos, servem precisamente para documentar essa exclusão.

Reparações, recondicionados e o que perguntar

Qualquer intervenção que implique abrir o equipamento, seja para substituir um ecrã ou uma bateria, obriga a remover os elementos de vedação originais. A resistência à água pode ser reposta, mas isso depende dos materiais aplicados, do rigor da montagem e dos testes realizados no final do processo.

Ao reparar um equipamento ou ao comprar um recondicionado, a pergunta certa não é se o aparelho é novo ou usado, mas se o processo técnico é rastreável: a vedação foi substituída, a resistência foi testada, e quais são as exclusões em caso de contacto com líquidos. É essa rastreabilidade que distingue operadores especializados, como a iServices - que realiza mais de trinta mil reparações por mês em equipamentos multimarca e efetua sempre um diagnóstico antes de qualquer intervenção - de arranjos cuja qualidade não é verificável.

Protocolo em caso de acidente

Se o smartphone entrar em contacto com líquidos, deve ser desligado de imediato e afastado de qualquer fonte de energia. Carregar um equipamento com humidade na porta de carregamento pode provocar curto-circuitos; secadores e fontes de calor empurram a humidade para o interior; e o arroz, apesar da fama, não extrai a humidade interna e ainda introduz partículas nas entradas.

Um equipamento funcional após o acidente não é, necessariamente, um equipamento saudável. Os processos de oxidação desencadeados pela água, sobretudo salgada ou clorada, evoluem de forma silenciosa e podem manifestar-se dias ou semanas depois, em sintomas como som abafado, falhas de carregamento, manchas no ecrã ou reinícios inesperados. A iServices, especialista em reparação de equipamentos multimarca, recomenda um diagnóstico técnico após qualquer contacto significativo com líquidos, precisamente porque a deteção precoce de humidade ou corrosão evita danos mais extensos e mais caros.

A conclusão técnica é simples: a classificação IP é uma margem de segurança para acidentes, não uma especificação de utilização debaixo de água. Tratá-la como tal é a forma mais barata de a preservar.