Afinal há processador: Samsung lança Exynos 2200 com GPU Xclipse

Depois de muitas notícias que surgiram nas últimas semanas que davam conta de um atraso no lançamento do novo Exynos da Samsung e de um desmentido, eis que a fabricante apresenta oficialmente o seu novo processador. O Exynos 2200 é já uma realidade e, no início do próximo mês deverá vir já integrado nos novos smartphones de topo.

O Exynos 2200 tem uma GPU Xclipse, baseado na arquitetura AMD RDNA2.

A Samsung apresentou hoje o Exynos 2200, o seu mais recente processador de topo que será usado para equipar os smartphones Galaxy S22, dirigidos à maioria dos países onde o smartphone será colocado à venda.

Novo Exynos 2200 preparado para o melhor dos jogos mobile

A nova plataforma é construída com a tecnologia de processo EUV de 4 nm e vem com uma GPU personalizada chamada Xclipse. É baseado na arquitetura AMD RDNA2, assumindo-se como um "processador gráfico híbrido único" que traz recursos avançados, como ray tracing e sombras de taxa variável em dispositivos móveis, sendo o primeiro chip de smartphone a fazê-lo.

Em concreto, o ray tracing é uma tecnologia que simula o comportamento da luz na vida real, calculando o movimento e a cor dos objetos à medida que os raios de luz refletem nas superfícies. O recurso acelerado por hardware fornece efeitos realistas e gráficos imersivos.

Já a sombra de taxa variável (variable rate shading) é outra tecnologia implementada em jogos de PC e consolas que chega também aos dispositivos móveis. Permite então que os criadores de jogos apliquem sombras mais baixas em áreas onde a qualidade não será afetada, melhorando assim a frame rate e a suavidade da jogabilidade.

Outras especificações

O Exynos 2200 também é um dos primeiros chips que integra núcleos de CPU Armv9. O processador octa-core integra um único núcleo poderoso Cortex-X2, três Cortex-A710 para a conjugação entre desempenho e eficiência e quatro pequenos núcleos Cortex-A510 para eficiência de energia.

Há ainda uma NPU mais poderosa que permite uma melhoria substancial, segundo indicação da Samsung, no desempenho dos recursos de Inteligência Artificial.

O Exynos 2200 suporta câmara única de até 200MP, gravação de vídeo 8K, ecrãs 4K com taxa de atualização até 120Hz ou QHD+ em 144Hz. Funciona com a mais recente RAM LPDDR5 e armazenamento UFS 3.1. O modem 5G funciona nas frequências sub-6GHz e mmWave, enquanto o sistema de navegação global suporta todos os principais padrões e satélites.

Os rumores apontam para que os novos Samsung Galaxy S22 cheguem a 8 de fevereiro, com o novo SoC, no entanto, não existe ainda confirmação oficial.