Celera 500L: Aeronave “bala” direcionada para a aviação empresarial

Tal como acontece em outras áreas, também a área da aeronáutica poderá mudar nos próximos tempos. Hoje em dia já se ouve falar em carros voadores, aviões movidos a energia elétrica, etc.

Hoje damos a conhecer o Celera 500L, um avião “bala” que é direcionado para a aviação empresarial.

O Otto Celera 500L é uma aeronave com um design ligeiramente diferente do que estamos habituados a ver, que foi concebida para transportar seis passageiros. Esta aeronave tem a capacidade de atingir uma velocidade de 740 quilómetros/hora e tem uma autonomia fantástica de 7200 quilómetros.

De acordo com informações mais técnicas, esta aeronave permite uma redução de 59% do atrito em comparação com aeronaves de tamanho semelhante.

William Otto Jr., diretor-executivo da Otto Aviation, referiu que...

Isto dá-nos quatro a cinco vezes a eficiência de outras aeronaves turboélice, e sete a oito vezes a eficiência de aeronaves a jato

De acordo com a Otto Aviation, voar com o Celera irá custar 328 dólares por hora em vez de 2100 dólares, com um consumo de combustível entre 9 e 13 litros por cada 100 quilómetros – semelhante a um SUV grande – em vez de 80 a 120 litros por cada 100 quilómetros.

O Celera 500L está equipado com um único motor V12 a gasóleo na traseira, concebido pelo fabricante alemão RED. "Foi o motor aeronáutico mais eficiente que encontrámos, para corresponder à forma com maior eficiência aerodinâmica", diz Otto.

Num futuro próximo, o motor a gasóleo pode ser substituído por um elétrico ou a hidrogénio para o avião ser livre de emissões. "Por agora, reduzimos as emissões de carbono em 80% relativamente às aeronaves concorrentes; tendo por base o número de passageiros, somos melhores do que as companhias aéreas que cumprem os requisitos de emissões 2030-2050", acrescenta Otto.

O Celera 500L fez o seu voo inaugural em 2018 e desde então realizou cerca de 50 voos de teste.