Chinesa Innosilicon será a primeira a lançar uma placa gráfica de 5nm

No mercado das placas gráficas estamos habituados a dois grandes nomes: Nvidia e AMD. No entanto a Intel também está a atacar em força para fazer tremer a concorrência, mas não é a única. Também já aqui falámos algumas vezes da empresa chinesa Innosilicon que desenvolve também as suas próprias placas gráficas que, segundo as características, também são máquinas poderosas.

Mas segundo as mais recentes informações, a Innosilicon será a primeira empresa deste segmento a lançar uma placa gráfica com um processo de fabrico de 5nm.

Innosilicon pode ser a primeira a lançar uma GPU de 5nm

Segundo o que revelam algumas fontes ligadas à indústria, a empresa chinesa Innosilicon será a primeira a ter a sua própria placa gráfica produzida num processo de fabrico de 5nm.

Contudo, com esta litografia, os consumidores não podem esperar que esta gráfica seja muito poderosa no que se refere ao desempenho. De acordo com os detalhes, o equipamento chinês poderia oferecer um desempenho semelhante ao da Nvidia Tesla T4 lançada no ano de 2018, com 2560 núcleos CUDA, baseada na arquitetura Turing de 12nm da taiwanesa TSMC e com um desempenho a rondar os 8 TFLOPs.

No final de dezembro informámos também que a marca chinesa estava a produzir as suas novas GPUs Fantasy One, num processo de fabrico de 12nm. Esta GPU terá duas versões:

A do Tipo A com chip único conta com um desempenho de computação com cerca de 5 FP32 TFLOPs para gráficos e 25 TOPS (INT8) para IA. Poderá trazer 4GB, 8GB ou 16GB de memória GDDR6 ou GDDR6X. Com estas características, a Fenghua 1 Tipo A é comparável, de um ponto de vista teórico, à gráfica Nvidia GeForce RTX 2060.

A do Tipo B de chip duplo que também duplica o desempenho de computação FP32 para 10 TFLOPS e 50 TOPS (INT8) para IA. Terá uma capacidade de memória de 32GB e conta com especificações ligeiramente superiores às que a GeForce RTX 3060 da Nvidia oferece.

Será que a liderança da Nvidia, e também da AMD, podem estar em perigo?