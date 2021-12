Placa gráfica da chinesa Fenghua 1 vai competir com a GeForce RTX 3060

Parece que a indústria de hardware tecnológico está a ficar bastante atrativa aos olhos de outros novos nomes que não os mais populares e conhecidos. Um dos exemplos é a parceria das empresa chinesas Xiandong/Innosilicon com o recente desenvolvimento da sua placa gráfica Fenghua.

E segundo as mais recentes informações, pelas características, a GPU Fenghua 1 poderá assim competir com a potente GeForce RTX 3060 da Nvidia.

Gráfica Fenghua 1 poderá ser a rival da GeForce RTX 3060

Foi em meados de novembro que as chinesas Xindong/Innosilicon revelaram o seu mais recente equipamento de processamento gráfico Fenghua 1 (ou Fantasy 1). Trata-se de uma GPU poderosa que conta com várias características interessantes e que se destina ao mercado de PCs e Data Centers focados no segmento gaming.

Mas esta semana a Innosilicon publicou novas especificações de desempenho deste novo chip. Através dos dados revelados conclui-se que, apesar de não competir com as mais rápidas placas gráficas do mercado, a Fenghua 1 poderá ser uma moderna GPU de gama média com um desempenho comparável às ofertas deste segmento das fabricantes AMD e Nvidia.

A gráfica Fenghua 1 será possivelmente baseada na arquitetura PowerVR da ImaginationTecnologies e vai oferecer suporte a interfaces de aplicações modernas para gráficos e computação, tais como Direct, Vulkan, OpenGL, OpenCL, OpenGL ES, Caffe 1.0, TensorFlow 1.1.2 e ONNX. Sendo baseada em PowerVR, conta com software compatível com os sistemas operativos Windows, Android e Linux.

O chip de processamento gráfico chinês é construído num processo de fabrico de 12nm.

Existem duas versões desta GPU: a gráfica do Tipo A de chip único e a gráfica do Tipo B com chip duplo.

O modelo de chip único conta com um desempenho de computação com cerca de 5 FP32 TFLOPs para gráficos e 25 TOPS (INT8) para IA. Com estas características, a Fenghua 1 Tipo A é comparável, de um ponto de vista teórico, à gráfica Nvidia GeForce RTX 2060.

Já o Tipo B de chip duplo também duplica o desempenho de computação FP32 para 10 TFLOPS e 50 TOPS (INT8) para IA. Trata-se assim de especificações ligeiramente superiores às que a GeForce RTX 3060 da Nvidia oferece. Mas, mais uma vez, tudo isto teoricamente falando.

O chip Fenghua 1 do Tipo A poderá trazer 4GB, 8GB ou 16GB de memória GDDR6 ou GDDR6X, enquanto que a gráfica Tipo B poderá duplicar a capacidade de memória para 32GB. Ambas as variantes usam a interface PCIe e entradas DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1.

Vamos aguardar por mais informações para que possamos aos poucos ir percebendo qual o verdadeiro poder destas novas placas gráficas da marca chinesa. E também qual o impacto que a chegada destas GPUs pode ter no setor da indústria de hardware.