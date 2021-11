Fenghua: a placa gráfica chinesa com GDDR6X compatível com Windows, Linux e Android

Quando falamos em placas gráficas, as marcas que predominam este setor são, sem qualquer dúvida, a Nvidia seguida da AMD. Mas é importante que o mercado também esteja atento a novidades e novos lançamentos vindos de nomes praticamente desconhecidos.

É o caso de que vamos falar hoje. Trata-se da placa gráfica Fenghua, desenvolvida pela empresa chinesa Xindong Technology. Este é o seu mais recente modelo de GPU para PCs e Data Centers focados no segmento gaming. A placa gráfica conta com memória GDDR6X e promete ser compatível com os sistemas Windows, Linux e também Android.

Placa gráfica Fenghua para PCs e Data Centers

A empresa chinesa de tecnologia Xindong Technology anunciou nesta semana o seu mais recente modelo de placa gráfica para computadores e Data Centers com foco nos jogos eletrónicos. Trata-se da GPU Fenghua e poderá ser vista como a rampa de lançamento da marca num mercado que inquestionavelmente é liderado pelas fabricantes norte-americanas Nvidia e AMD.

Todo o desenvolvimento da placa foi realizado pela marca chinesa e o produto foi projetado pelo designer de chips Innosilicon. Para já ainda não foram revelados muitos detalhes acerca do desempenho deste chip, nomeadamente através de testes realizados com o mesmo. Contudo, a empresa tem como objetivo que a gráfica seja aplicada em desktops, jogos em nuvem, jogos para dispositivos móveis e workstations.

Através de um comunicado oficial, a Innosilicon adiantou que a GPU vai chegar em breve e que será compatível com os sistemas operativos Windows, Linux e Android.

Este equipamento contará com um sistema baseado na memória GDDR6 que suporta todas as interfaces de programação e aplicações modernas para gráficos e computação, tais como DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL e OpenGL ES. O chip usa uma interface PCIe Gen4 e pode produzir gráficos através das portas DisplayPort, eDP 1.4 e HDMI 2.1, já disponíveis nalgumas GPUs do mercado. Contará ainda com a tecnologia PUF (Physical Unclonable Function) de criptografia física não clonável patenteada da China.

Para já ainda são escassas as informações. Mas ficaremos atentos a mais detalhes de forma a definirmos melhor o perfil e o mercado desta nova placa gráfica chinesa.