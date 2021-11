Há muito que o Spotify reclama para si o lugar de topo no que toca aos serviços de streaming de música. Com uma concorrência feroz, tem conseguido crescer e manter-se bem longe do que os outros oferecem.

Este serviço tem agora uma novidade que há muito e que também há muito perseguia. Tem finalmente disponível um serviço de letras de músicas, que permite aos utilizadores terem acesso enquanto ouvem as suas músicas. Abrem-se assim as portas para o karaoke e para finalmente entendermos tudo o que ouvimos nas músicas preferidas.

Uma grande novidade do Spotify

O Spotify tem, ao longo dos últimos meses, recheado o seu serviço e as suas apps de novidades. Está assim a garantir que os utilizadores ficam nesta plataforma, tendo tudo o que precisam e que querem para ouvirem a sua música, seja no serviço gratuito ou no serviço Premium.

A mais recente novidade era algo que há muito era pedido e chega com a ajuda da Musixmatch. De forma global, e acessível a todo (gratuito e premium), há agora a presença das letras das músicas que estão a ser ouvidas.

Letra da sua música preferida

A parceria com este player bem conhecido dá acesso a um acervo muito grande de letras de músicas, onde a portuguesa está muito bem representada. Claro que todo o resto dos artistas estão presentes e podem ser usado.

O Spotify tem o acesso às letras presente em todas as suas contas e num leque de plataformas grande, desde os smartphones até às TVs, passando pelo desktop. Neste último caso o acesso é feito com o clicar no microfone presente na barra inferior (ver imagem abaixo).

Presente em todas a pataformas

No caso dos smartphones, e depois de carregar no Now Playing View de uma música, vai surgir um cartão com a letra que pode ser puxado para cima. Nas TVs, e também na área Now Playing View devem carregar no botão das letra da música e esta passará a ser mostrada.

Para o Spotify esta novidade é um exemplo de 2 coisas importantes. A primeira é o criar da melhor experiência auditiva e a segunda que ouvem os pedidos dos utilizadores. Pede ainda que os utilizadores estejam atentos, pois há mais novidades a caminho.