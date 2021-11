CEO da Epic Games acredita que o metaverso pode impulsionar a economia global

Enquanto Facebook, a Meta anunciou que estava no início de uma jornada para ajudar a construir a próxima plataforma de computação, o chamado metaverso. Na opinião do CEO da Epic Games, o estúdio responsável pelo Fortnite, este novo mundo online poderá impulsionar a economia global.

Tim Sweeney mostra-se entusiasmado com as potencialidades do metaverso.

Conforme vimos aqui, a Meta, enquanto Facebook, iniciou uma jornada para ajudar a construir a próxima plataforma de computação. Em conjunto com outras pessoas e entidades, começou a desenvolver o metaverso: “um projeto ambicioso que pretende criar espaços virtuais para pessoas que não estão juntas fisicamente se reunirem, através da utilização de tecnologias como a realidade virtual e aumentada”.

Segundo a Meta, o metaverso servirá para criar um maior senso de ‘presença virtual’, por forma a aproximar a interação online da experiência da interação pessoal.

Por se tratar de uma iniciativa inovadora, apesar de ainda embrionária, todos querem estar incluídos na sua construção, bem como fazer parte dela. Caso disso é Tim Sweeney, CEO da Epic Games, o estúdio responsável pelo Fortnite, que já explicou, publicamente, o potencial do metaverso e o possível papel que a sua empresa poderia desempenhar nele.

Potencial do metaverso entusiasma o CEO da Epic Games

De acordo com a Bloomberg, o CEO da Epic Games disse numa conferência em Seul, na Coreia do Sul, que o metaverso poderia ser capaz de gerar “vários biliões de dólares” para a economia global. Além disso, alertou que os “próximos três anos serão críticos para todas as empresas que ambicionem o metaverso como Epic, Roblox, Microsoft e Facebook”, ressalvando que o grande desafio para as empresas é ver quem alcança primeiro mil milhões de utilizadores.

Especificamente, o plano do CEO da Epic Games passa por aumentar o número de utilizadores mensais ativosl, dos atuais 60 milhões para mil milhões. Sobre isto, Tim Sweeney só clarificou que a empresa passará a focar-se na experiência do jogo, ao invés do jogo em si.

Segundo o CEO da Epic Games, o metaverso é como a Internet, pelo que nenhuma empresa poderá detê-lo completamente. Contudo, acredita que a primeira a estabelecer os mil milhões de utilizadores será capaz de definir os padrões da plataforma.

Os esforços da Epic Games não se resumirão ao Fortnite. Segundo o CEO, o conceito de metaverso exigirá também a expansão de outras ferramentas, como a Unreal Engine.

Ainda assim, e apesar do entusiasmo das empresas, a implementação efetiva de um metaverso, de uma vida virtual, ainda está a alguns anos de distância.