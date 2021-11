O iOS 15.2 já não irá desativar o Face ID do iPhone 13 quando os ecrãs forem substituídos

Foi uma das medidas polémicas que a Apple tentou introduzir este ano com o novo iPhone 13. Depois do equipamento ter chegado ao mercado, descobriu-se que, se o ecrã do iPhone 13 fosse trocado fora dos canais oficiais, o Face ID deixava de funcionar. Mais tarde percebeu-se qual o chip que controlava esta verificação e apareceu de imediato um “truque” para trocar o ecrã e não perder a verificação facial. A Apple parece ter dado um passo atrás com o iOS 15.2.

De acordo com um novo relatório, o iOS 15.2 garante que substituir o ecrã do iPhone 13 não desativa o Face ID.

iOS 15.2 acaba com a desativação do Face ID em ecrãs substituídos

Para quem não está a par, os dispositivos iPhone 13 agora têm um microcontrolador ligado aos seus ecrãs. Assim, substituir um ecrã significava que o microcontrolador precisava ser reprogramado ou transplantado, nenhum dos processos sendo fácil e o anterior impossível se as oficinas não fossem oficialmente afiliadas à Apple.

Nesse sentido, se nada fosse feito, o ecrã iria funcionar, mas o Face ID não. Contudo, a partir do iOS 15.2, tudo isto vai mudar.

Como é mostrado num vídeo da loja de reparações iCorrect, o iOS 15.2 beta não desativa Face ID quando o utilizador substitui o ecrã do iPhone 13 com outro sem mover o microcontrolador do telefone original para o outro.

Como o iFixit explicou recentemente, esta restrição torna as reparações do iPhone mais difíceis para lojas independentes. Felizmente, os utilizadores que optarem por não levar o seu iPhone 13 à Apple ou a um centro de reparação autorizado já não terão mais problemas com o Face ID.

Esta notícia chega no momento em que a Apple também anuncia um novo programa Self Service Repair, que permite que as pessoas encomendem peças e ferramentas para que possam fazer as reparações em casa. O programa, que começa com os dispositivos iPhone 13 e iPhone 12, começará no próximo ano.

Esta última mudança do iOS 15.2 é presumivelmente em parte projetada para ajudar a facilitar as trocas do ecrã frontal.