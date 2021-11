Apple lançou o iOS 15.2 beta 3 para programadores

Esta é mais uma versão de continuidade face ao que a Apple tem vindo a desenvolver. Se o iOS 15 prometeu novidades, muitas delas só agora estão a aparecer nas versões beta. Como tal e depois de uma beta 2 cheia de recursos, chega-nos o iOS 15.2 beta 3.

Esta versão, lançada aos programadores há poucas horas, traz essencialmente mais ajustes no recurso Macro no iPhone 13 Pro e no iPhone 13 Pro Max, novas promoções para a plataforma Apple Arcade e mais umas coisas...

iOS 15.2 beta 3 traz mais novidades

Se na versão beta 2 do iOS 15.2 a empresa de Cupertino apostou em refinar algumas funcionalidades e incluir outras já prometidas, esta nova beta não está muito diferente.

Atualizações de lembretes

De acordo com as notas de lançamento da Apple para iOS 15.2 beta 3, a atualização mais recente permite aos utilizadores renomear e excluir tags em massa na aplicação Lembretes.

Apple Arcade

Com o iOS 15.2 beta 3, a Apple agora destaca quando um jogo é da plataforma Apple Arcade no Spotlight quando os utilizadores procuram por determinado título. Por exemplo, se pesquisarmos por “Cut the Rope” no Spotlight do iPhone e iPad, vemos agora um novo logótipo do Apple Arcade ao lado do resultado.

Apesar de ser um singelo ajuste, tem como intenção promover jogos disponíveis no Apple Arcade.

Modo macro

Este assunto já recebeu atenções na beta 2. Conforme referimos, a Apple nesta nova beta voltou a refinar no Modo Macro. Como tal, agora, a empresa adicionou um novo botão de alternância “Controlo de macro” na aplicação Definições. “Mostre o controlo da câmara para alternar automaticamente para a lente Ultra Wide para captar em modo macro nas fotos e vídeos”, explica a Apple.

Portanto, quando tivermos este botão de alternância ativado, iremos ver o ícone do modo Macro dedicado na app Câmara.

Além destas novidades, a Apple otimizou algumas ações, corrigiu pequenos bugs e melhorou os consumos de recursos. Tudo isto deverá apontar o lançamento final do iOS 15.2 para o final deste mês.

Apple lança também atualizações nos seus outros sistemas

A Apple também lançou uma nova beta para os seus outros sistemas operativos.

watchOS 8.3 beta 3

iPadOS 15.2 beta 3

tvOS 15.2 beta 3

HomePod 15.2 beta 3

macOS 12.1 beta 3

Se tem os seus dispositivos com a beta 2, então aproveite atualize para a beta 3.