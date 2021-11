A Black Friday está a chegar, mas antes, temos uma surpresa! A PcComponentes tem a decorrer a sua campanha de pré-Black Friday com vários produtos já com grandes descontos.

Enquanto começa já a fazer as suas compras com descontos antecipados, pode habilitar-se a ganhar um fantástico PcCom Gold no valor de 1955 € aqui no Pplware.

A PcComponentes tem na sua linha PcCom uma gama de PCs otimizados para satisfazer todo o tipo de utilizadores. Desde os que formam parte do mundo gaming mais exigente, até os que simplesmente querem um computador para estudar, trabalhar ou para as tarefas familiares.

Os PcCom estão totalmente construídos para obter um grande rendimento a um preço ajustado. Os seus componentes foram testados para responder de forma completa às diferentes exigências.

A passatempo trazemos hoje uma das mais potentes opções disponibilizadas pela loja. Trata-se do PcCom Gold que está disponível em loja por 1955 €.

Esta máquina vem equipada com uma placa Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, um processador AMD Ryzen 5 5600X 3,7 GHz de 6 núcleos e uma CPU Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. Tem 16 GB de RAM, 1 HDD de 1TB SATA3 e ainda um SSD de 500 GB. Vem já com Windows 10 Pro de 64 Bits instalado e configurado.

Passatempo

Quer ganhar este PC? Para se habilitar a este desktop PcCom Gold, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum dos requisitos é obrigatório e que quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Subscrever a Newsletter da PcComponentes IMPORTANTE: Depois de introduzir o seu endereço de e-mail na caixa de subscrição, irá receber um e-mail de confirmação. Neste e-mail deverá clicar em "Quero receber as ofertas" para que a inscrição no passatempo seja válida. 2 - Visitar e deixar um gosto na página de Facebook da PcComponentes 3 - Visitar e deixar um gosto na página de Instagram da PcComponentes 4 - Comentar o presente artigo com a frase: Eu quero ganhar um PcCom Gold com o Pplware e a PcComponentes nesta pré-Black Friday! A frase deve ser deixada na secção de comentários do presente artigo. 5 - Subscrever a Newsletter do Pplware Regras: O passatempo tem início dia 10 de novembro às 9h30 e termina no dia 17 de novembro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. Todos os vencedores são contactados via e-mail pela equipa do Pplware. Saiba mais em Terms & Conditions.

Passatempo: Ganhe um incrível PcCom Gold no valor de 1955 €