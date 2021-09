O iPhone 13 é o smartphone do momento, com todas as novidades que foram apresentadas pela Apple na sua Keynote. Ao chegar agora às mãos dos utilizadores, começa também a ser avaliado em ambientes reais e de utilização normal no dia a dia.

Uma análise mais profunda, realizada por um conhecido Youtuber, revelou uma realidade que não era esperada. Ao trocar o ecrã do iPhone 13 fora dos canais oficiais, o Face ID deixa de funcionar.

A relação da Apple com os reparadores não autorizados não é das mais pacíficas. A empresa entende que o "direito à reparação" deverá ficar restrito aos parceiros que define e de preferência até nos seus serviços de suporte.

Para garantir este cenário protetor, a Apple em implementado medidas simples, mas muito efetivas. Estas avaliam o hardware presente e, ao detetar alterações, desativam funcionalidades e áreas do iPhone, que os utilizadores ficam assim impedidos de usar.

A mais recente destas medidas foi encontrada agora no iPhone 13. O conhecido Youtuber Phone Repair Guru avaliou um possível processo de reparação do ecrã do iPhone 13, tentando trocar o microfone, o sensor de luz ambiente e o sensor de proximidade.

Com todas estas alterações o iPhone 13 continuou a funcionar sem qualquer problema, como esperado. O pior foi ao ver trocado o ecrã principal do smartphone da Apple. Desse momento em diante, o Face ID deixou simplesmente de funcionar.

[ Vídeo Original ]

A mensagem apresentada mostra que é feita uma análise a este componente e que foi detetado um problema com o ecrã presente. O curioso é que o ecrã que foi instalado é ele próprio de um outro iPhone 13 que esteve a ser usado para os testes.

Important Display Message Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display.

Este é um cenário que a Apple implementado ao longo dos anos, mas que depois acaba por não manter sempre ativo. A empresa quer que os utilizadores optem pelos seus serviços, dando maiores garantias. Este é mais um cenário que deverá ser reavaliado e em breve poderá desaparecer do iPhone 13.