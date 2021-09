Dica: Como ganhar espaço com as apps que não usa no Windows 11

Apesar de não ser focado em máquinas menos recentes, o Windows 11 tem no seu leque de funcionalidades, algumas dedicadas ao ganho espaço de armazenamento. São funções essenciais e que todos os utilizadores vão apreciar.

Uma delas, muito interessante, permite ganhar espaço com as apps que não são usadas. Estas podem ser arquivadas e mantidas num estado de hibernação até serem necessárias. Nesse momento regressam e ocupam o seu espaço natural e necessário. Veja como ativar e usar este modo.

Nem sempre o Windows 11 está presente em máquina com espaço de armazenamento elevado. Isto obriga a que seja feita uma gestão criteriosa das apps que são instaladas e mantidas presentes, para os utilizadores terem tudo organizado.

Para ajudar e automatizar este processo de gestão de espaço, o Windows 11 tem uma funcionalidade única. Pode colocar as apps não usadas em arquivo, mantendo apenas os dados a elas associados, sendo reinstaladas da loja de apps se voltarem a ser necessárias.

Para ativarem esta novidade, devem aceder às Definições do Windows 11. Aqui dentro devem depois escolher a opção Aplicações, da lista de entradas que têm disponível do lado esquerdo.

Do lado direito, dentro desta área, devem escolher a opção Aplicações e funcionalidades, o que fará abrir uma nova área. Aqui dentro, devem começar por escolher a opção Mais opções, para expandir de imediato.

Com as novas opções presentes, devem procurar a segunda entrada que está nesta lista, Arquivar aplicações, que dá acesso direto à gestão desta funcionalidade do Windows 11. Carreguem na opção e abram esta nova área.

Aqui têm finalmente a opção que procuram para ativar ou desativar esta funcionalidade. Encontram a explicação da forma como funciona e como a podem usar. Devem apenas ativar o interruptor presente para que fique ativa.

Desse momento em diante, parte da gestão do espaço livre fica entregue ao Windows 11. Este vai monitorizar a utilização das apps presentes e sempre que o espaço for necessário, vão ser arquivadas.

Esta nova funcionalidade do Windows 11 será extremamente útil para os utilizadores deste sistema. Garante que o espaço necessário existe e caso precisem, as apps são removidas e reinstaladas quando forem executadas na primeira vez.