Microsoft quer o Windows 11 a gastar menos recursos e aposta no Explorador de Ficheiros

A Microsoft está a preparar melhorias para o Explorador de Ficheiros do Windows 11. Estas novidades reduzirão a utilização de RAM durante a pesquisa de ficheiros. Também prometem uma reorganização do menu de contexto para o tornar mais limpo e eficiente.

Microsoft quer Windows 11 a gastar menos rescursos

A Microsoft está a testar uma melhoria interna no Explorador de Ficheiros do Windows 11 que promete reduzir o consumo de RAM durante as pesquisas de ficheiros. Esta mudança visa otimizar o desempenho quando os utilizadores pesquisam imagens, documentos ou ficheiros em aplicações como o Excel ou o PowerPoint.

A empresa confirmou que está a trabalhar na melhoria do sistema de pesquisa do Explorador de Ficheiros. Isto depois de ter detetado que, em determinadas situações, este processo gera um consumo excessivo de memória. A melhoria já está em fase de testes na versão 26220.7523 do Windows 11, embora, para já, esteja limitada aos computadores inscritos no programa Windows Insider.

Assim que estiver disponível, o Explorador de Ficheiros poderá eliminar operações de indexação duplicadas. Isso vai permitir ao Windows 11 evitar trabalho redundante ao procurar ficheiros. Significa também que o sistema deixará de processar os mesmos ficheiros ou pastas várias vezes durante uma pesquisa, reduzindo a carga na memória.

Aposta no Explorador de Ficheiros para o conseguir

A Microsoft explica que o motor de pesquisa do Explorador de Ficheiros não funciona de forma independente, mas sim depende diretamente do Indexador de Pesquisa do Windows. Embora este indexador seja concebido para ser eficiente, podem ocorrer ocasionalmente duplicações, levando a verificações repetidas.

Com esta nova melhoria, espera-se uma redução na utilização de RAM, menos operações de disco, menor consumo de CPU e menos tarefas de indexação em segundo plano. Na prática, isto deverá traduzir-se em pesquisas mais rápidas e num sistema mais leve, especialmente em computadores com recursos limitados.

Além de otimizar o desempenho, a Microsoft está a trabalhar na simplificação do menu de contexto do Explorador de Ficheiros. Nos testes, opções como "Comprimir para", "Copiar como caminho", "Rodar para a direita", "Rodar para a esquerda" e "Definir como fundo do ambiente de trabalho" estão a ser movidas para um submenu separado. Por enquanto, todas estas melhorias estão em fase de testes.