O Windows 7 é um sistema que a Microsoft já abandonou. Não tem atualizações para os utilizadores deste sistema e assim estes estão abandonados à sua sorte, no que toca a novidades e à correção de problemas de segurança, que têm surgido.

Com este fim de suporte, as criadoras de software seguem o mesmo caminho. O caso mais visível é mesmo o dos browsers, que têm vindo a abandonar o Windows 7. A Google, que tinha já anunciado o fim do suporte, acaba de inverter a decisão e há agora mais tempo para abandonar o Chrome da Google.

A Microsoft não consegue matar este sistema

A Google já anunciara a decisão de deixar de suportar o Windows 7 no seu browser. Foi inclusive uma das primeiras a marcar uma posição. A data inicialmente avançada para o fim da presença do Chrome no sistema da Microsoft era o dia 15 de julho de 2021.

Esta decisão tem sido adiada por diversas vezes, com a Google a dar uma justificação lógica. A presença do Windows 7 é ainda muito elevada e este sistema recusa-se a desaparecer. Depois da primeira data, acabou por ser novamente adiada, tendo ficado a 15 de janeiro de 2022.

Google ajuda os utilizadores com nova data para o Chrome

Era então no início de 2022 que o Chrome iria também perder o suporte no Windows 7, devendo os utilizadores procurar outra alternativa. A Microsoft ia mais longe e recomendava a migração para um sistema mais atual, com o Windows 10 ou até o 11.

Sem qualquer razão aparente, mas provavelmente associada aos números do Windows 7, a Google voltou a recuar na sua decisão. A nova data já existe e garante que o Chrome neste sistema vai ter suporte até ao dia 15 de janeiro de 2023.

Um browser ainda sem limitações no Windows 7

Mesmo estendendo esta data, conforme publicou, a Google não garante novidades no seu browser dentro do Windows 7. A gigante das pesquisas alerta que esta manutenção garante apenas para atualizações críticas para a segurança e a estabilidade.

Mesmo sendo um sistema abandonado pela Microsoft, o Windows 7 ganha assim um novo fôlego e a certeza de que o Chrome estará presente. É muito provável que esta seja a última data e que a Google termine mesmo o suporte para este sistema, mas assim as empresas e os particulares ganham mais tempo para a inevitável migração.