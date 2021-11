AMD, MediaTek e Nvidia são as empresas de chips que mais cresceram em 2021

O setor da indústria dos semicondutores é um dos que mais se tem falado atualmente nas notícias tecnológicas. Por um lado devido à escassez de componentes que assombra a disponibilidade dos produtos e, consequentemente, as compras dos consumidores. Por outro lado porque as marcas têm objetivos que definiram e que pretendem alcançar e, como tal, este está a ser um verdadeiro desafio sem um fim à vista.

No entanto, há empresas que, mesmo neste panorama, conseguiram crescer. E de acordo com dados recentes, fabricantes como a AMD, MediaTek e Nvidia foram as que mais cresceram, e ainda vão crescer, durante o ano de 2021.

AMD, MediaTek e Nvidia em crescimento

De acordo com os dados divulgados pelo analista de mercado IC Insights, as empresas norte-americanas AMD e Nvidia, assim como a taiwanesa MediaTek lideram a tabela de crescimento neste ano de 2021 em relação ao ano passado, na área dos semicondutores.

A AMD, administrada por Lisa Su, lidera facilmente o primeiro lugar da tendência de crescimento da indústria de chips, com um aumento estimado de 65% face ao ano de 2020. De seguida surge a MediaTek, que apresenta um crescimento de 60% face ao ano anterior, seguida da Nvidia com um aumento de vendas na ordem dos 54%.

Para concluir as primeiras 5 empresas, temos em quarto lugar a norte-americana Qualcomm, responsável pelos populares processadores Snapdragon, com um crescimento apontado de 51% e por fim a chinesa SMIC com um aumento de vendas de 39% em comparação com o ano de 2020.

A Samsung surge em 7º lugar, com um crescimento de 34% e a Micron, sediada nos EUA, ocupa o 10º lugar com um aumento de 33%. Já a fabricante de chips mais poderosa do mundo, a TSMC apresenta-se no 15º lugar e tem um crescimento estimado de 24% e a Apple encontra-se na vigésima posição com as vendas a aumentar 17%.

Se olharmos para o final da tabela verificamos dois nomes populares nos últimos dois lugares, com um crescimento inferior ao de 2020. Em 24º lugar encontra-se a Intel, e o crescimento apontado é de -1%, enquanto que o 25º lugar é ocupado pela japonesa Sony com um crescimento de -3%.

