MediaTek celebra parcerias com mais fundições para se manter líder

O segmento dos processadores para dispositivos móveis é um dos poucos onde quase nunca se fala da marca líder: a MediaTek. Bem sabemos que a sua popularidade não é a melhor (e basta lermos os comentários aqui no Pplware quando há algum artigo sobre esta empresa taiwanesa), mas parece que aos poucos a intenção é que essa tendência se reverta.

Nesse sentido, e numa altura em que a escassez de chips ainda se mantém bastante alta, a MediaTek celebra parcerias com outras fundições de forma a manter a sua posição de liderança neste setor.

MediaTek cria parceria com fundições para continuar a ser líder

Certamente que muitos leitores vão olhar para este artigo e desdenhar por se tratar da MediaTek. Mas a verdade é que os ventos parecem estar a favor da fabricante de Taiwan, sediada em Hsinchu. E as últimas notícias sobre a empresa são bastante positivas.

Segundo as informações que recentemente revelámos, a marca anunciou oficialmente que está preparada para lançar o primeiro SoC para smartphones do mundo criado no processo de fabrico de 4 nm. E esse chip deverá ser o Dimensity 2000 que, de acordo com testes recentes, conseguiu obter mais de um milhão de pontos na plataforma AnTuTu. Em suma, este será o processador mais potente que poderá em breve encontrar dentro de um smartphone Android.

Mas, claro, sem ovos não se fazem omeletes e, como tal, a fabricante tem todo o interesse em não ficar desprovida de componentes, ainda para mais com estes projetos ambiciosos em mãos.

Para se manter como líder deste segmento dos chips, sabe-se agora que Rick Tsai, CEO da MediaTek já celebrou acordos e parcerias importantes para conseguir o suporte necessário para manter a sua capacidade de produção durante mais um ou dois anos. As parcerias foram criadas com fundições pure-play (empresas que se focam apenas num único produto ou atividade) e, como tal, a MediaTek vai deixar de depender exclusivamente da TSMC. Para já não são conhecidos os nomes destes parceiros, mas há quem aponte para a Intel.

Esta é assim a nova estratégia da fabricante taiwanesa para agarrar a sua liderança, nomeadamente no mercado dos processadores 5G para smartphones. Os dados mais recentes da Statista indicam que a MediaTek tem 37% deste mercado, enquanto que a Qualcomm tem 31%, a Apple 16% e 8% pertencem à Samsung.