A instalação e gestão de apps no Android sempre foi uma preocupação da Google. A gigante das pesquisas procura sempre facilitar a vida aos utilizadores e encontrar formas de melhorar este processo.

Com algumas novidades apresentadas nos últimos tempos, a Google resolveu agora dar atenção ao Android TV. Tem uma forma ainda mais simples de instalar as apps neste sistema e assim permite que este processo possa ser feito em qualquer lado.

Há muito tempo que a Google permite que os utilizadores possam instalar as apps nos seus smartphones sem estes estarem presentes. Recorre à sua loja online, usando para isso o browser e a conta do utilizador, igual à que está no smartphone.

A Google acabou por evoluir este conceito e trouxe para a sua loja no smartphone a possibilidade de instalar nos seus smartphones. Esta liberdade deixa o utilizador concentrar no telefone a gestão das apps do smartphone.

Com estes conceitos já com provas dadas, a Google volta-se agora para o Android TV, onde quer repetir o processo e a facilidade de instalação de apps. Quer alargar a possibilidade que já existia de instalar apps via browser e trazer esta funcionalidade ao smartphone.

Esta possibilidade está já a ser lançada para os utilizadores, que começaram a reportar esta novidade. Tudo se concentra num ponto, sendo ainda mais simples aos utilizadores escolher as apps que quer e enviá-las para o Android TV.

Ao aceder à app pretendida, e se esta tiver suporte para o Android TV, os utilizadores vêm agora a presença da opção para a instalar ali. Ao fins de algum tempo, este processo acontece e a app aparece instalada.

Esta novidade parece estar a ser alargada de forma gradual pela Google. Os utilizadores do Android TV agradecem esta melhoria e a forma simples como a gestão passa a ser realizada, num único ponto e de forma rápida.