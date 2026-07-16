Fim desta gigante? OnePlus vai abandonar os mercados da Europa e dos EUA

A conhecida fabricante de smartphones OnePlus está a preparar-se para uma mudança radical na sua estrutura e na sua política. A marca que já teve tanto sucesso vai agora sair dos mercados da Europa e dos EUA e a razão foi conhecida. Do que é revelado, é devido ao aumento dos custos e à baixa procura dos seus equipamentos.

OnePlus vai abandonar mercados da Europa e EUA

A fabricante de smartphones OnePlus tomou uma decisão estratégica, devido ao aumento dos preços dos produtos eletrónicos de consumo e à fraca procura por novos dispositivos. A empresa anunciou esta semana que vai abandonar os mercados dos EUA e da Europa. Esta decisão é vista como parte de um processo de reestruturação corporativa em curso na empresa-mãe, a OPPO.

Há também relatos de que a OnePlus irá reduzir as suas operações na Índia, um dos seus maiores mercados fora da China. Fundada em 2013 por Pete Lau e Carl Pei, a OnePlus focou-se inicialmente na produção de telemóveis Android acessíveis para os entusiastas da tecnologia. Com o tempo, a empresa expandiu a sua linha de produtos e conseguiu alcançar uma base de utilizadores global significativa.

Carl Pei, um dos cofundadores da empresa, deixou a OnePlus em 2020 para fundar a sua própria startup, a Nothing. Após aumentos de preço nos seus modelos flagship, a OnePlus continuou a manter a presença no segmento dos telemóveis acessíveis com a linha Nord.

Fim vem do aumento dos custos e da baixa procura

Analistas como a IDC e a Counterpoint preveem uma queda de mais de 13% nas remessas de smartphones devido à escassez de chips de memória. A OnePlus, que opera como uma submarca da OPPO, está entre as empresas irmãs do grupo BBK Electronics.

Segundo um relatório da Counterpoint, a OPPO enfrentou uma queda nas remessas no segundo trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior. O relatório sublinha que a fraca procura levou a uma desaceleração significativa em muitos dos principais mercados da empresa.

A OnePlus pretende concentrar as suas operações principalmente no mercado chinês daqui para a frente. No estrangeiro, a empresa planeia focar-se na venda de telemóveis da marca Realme em regiões específicas onde obteve sucesso, como a região escandinava.