Dica: Como instalar apps no WearOS através da Play Store do Android

A Google tem uma novidade a chegar muito em breve para os smartwatches. O novo Wear OS está a ser preparado e vai chegar para alguns relógios, sendo dedicado a novas propostas que vão em breve chegar ao mercado.

Este novo sistema traz algumas novidades, que vão tornar este sistema ainda melhor. À margem destas melhorias, a Google alterou também a Play Store, que pode agora instalar apps diretamente no smartwatch diretamente a partir do smartphone. Veja como o pode fazer já.

Uma das mais recentes novidades do Wear OS é a atualização da Play Store que tem integrada. A Google fez esta mudança para permitir uma maior integração entre as suas lojas e permitir uma utilização mais alargada.

Encontrar as apps certas para o seu smartwatch

A primeira mudança, e até a mais visível, é uma presença mais ativa das apps dedicadas ao Wear OS. Assim, e dentro da zona dedicada às categorias, entram no final uma área específica para os smartwatches, chamada, naturalmente, Wear OS.

Ao entrarem nessa área, vão ter informação dedicada aos relógios. Podem ver as apps focadas em cada sub-categoria, as mais usadas e com melhor pontuação. Também dentro da pesquisa de apps, podem filtrar os resultados com a escolha de Relógio.

Da Play Store diretamente para o Wear OS

Depois de encontrarem a app pretendida, têm agora uma novidade que podem usar. Sempre que a app tiver uma versão dedicada ao Wear OS o botão de instalação está diferente e permite escolher onde querem instalar, seja no smartphone ou no smartwatch.

Caso seja numa app que já esteja instalada no smartphone, a opção estará presente, mas com uma indicação dos dispositivos onde pode ser instalado, em especial no relógio. o processo é rápido e simples, como se esperava.

Esta é uma mudança importante e que todos os que usam um smartwatch com Wear OS vão adorar. Em vez de usarem a interface mais pequena do relógio, usam diretamente o smartphone e a loja do Android. Testem e vão certamente perceber as vantagens.