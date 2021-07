Robô encontrou naufrágio com 2200 anos no Mediterrâneo

Na costa de Palermo, na Itália, foi descoberto um antigo navio romano do século 2 a.C., com uma grande carga de jarras de vinho. A descoberta foi feita por um robô submarino.

Para os responsáveis pela expedição, esta descoberta arqueológica acrescenta dados ao património preservado no fundo marinho.

As primeiras imagens foram captadas por uma ROV (REMOTELY OPERATED VEHICLE), um robô comandado a partir do navio oceanográfico Calypso South, ao serviço da Agência Regional para a Proteção do Ambiente da Sicília, ARPA, segundo revela a RTP.

Um ROV é um veículo subaquático, controlado remotamente, que permite a observação remota do fundo do mar e estruturas submarinas.

Segundo os arqueólogos, o conjunto de ânforas reveladas pelo Rov aponta para que sejam do formato conhecido por Dressel 1. Este tipo de contentores cerâmicos está documentado noutros naufrágios e é associado ao transporte de vinho.

Alberto Samonà, conselheiro para o Património Cultural e Identidade da Sicília, refere que “A identificação do navio romano no fundo do mar de Isola delle Femmine é talvez um dos achados mais importantes dos últimos meses” . No Tweet partilhado é possível ver um vídeo da descoberta.