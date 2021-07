A Google tem mudanças grandes a caminho do Wear OS e dos seus smartwatches, que vão para além das estéticas. Ao associar-se com a Samsung para desenvolver ainda mais este sistema, conseguirá ganhar uma tração ainda maior neste mercado.

O Material You será a evolução natural do que temos hoje disponível, renovando este sistema da Google. Para antecipar esta chegada tão esperada, a Google começou já a trazer novidades. Esta chega com o Google Play do Wear OS e com uma verdadeira renovação.

Esta é uma novidade que muitos esperavam há já vários meses. A Google tem deixado o seu sistema dedicado aos smartwatches com poucas novidades e até quase abandonado. Na verdade já tinha sido revelada ainda em testes, mas agora torna-se oficial.

A Google resolveu antecipar as novidades que prepara e trouxe ao Wear OS algumas melhorias agora. Do que revelou numa publicação, focou-se numa área muito específica e que é o Google Play, que se integra agora diretamente com o smartphone e o smartwatch, com novos filtros.

Para além disso, e depois de encontrada a app pretendida no smartphone, torna-se simples instalar. Para além da opção de ser colocada no smartphone, há agora a esperada e útil opção para instalar no smartwatch.

Se a opção é usar a Google Play no Wear OS e nos smartwatches, então há também novidades, agora com a presença do Material You nesta loja. As mudanças são visíveis de imediato e melhoram a usabilidade desta loja nos relógios.

As compras que forem realizadas dentro do Wear OS são também melhoradas e mais simples para todos os utilizadores. Depois de tratado o processo dentro dos smartwatches, os utilizadores passam a ser encaminhados para o smartphone para continuar o processo de compra.

Esta novidade será disponibilizada para todos os relógios que tenham instalada a versão 2.X ou posterior. Não chegará de imediato, sendo disponibilizada de forma gradual durante as próximas semanas. É a porta que se abre para muitas mais novidades, mostrando o que a Google está a preparar para o Wear OS.