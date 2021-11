Não é surpresa para ninguém que a MediaTek não é a marca de chips mais popular do mundo. Muito pelo contrário, pois quando é notícia por algum motivo, ou quando se trata de apresentar um novo produto, as reações dos consumidores são maioritariamente negativas.

Mas talvez a empresa taiwanesa esteja a querer mudar os ventos da sua (falta de) popularidade. E, dessa forma, anunciou agora que está pronta para lançar o primeiro SoC do mundo para smartphones produzido na litografia de 4 nm.

No que respeita ao segmento dos chips para smartphones, atualmente a marca mais popular é a Qualcomm com os seus modelos Snapdragon. No entanto, a Samsung, Apple e Huawei também têm fortes trunfos neste setor. Por sua vez, a taiwanesa MediaTek, que também faz parte da lista, surge como uma das menos populares. Contudo, dados recentes mostram que 43% dos smartphones em todo o mundo usam um processador desta marca.

Mas a empresa quer dar um murro na mesa para garantir uma maior confiança e interesse dos consumidores. E parece que tem fortes cartas para uma jogada de mestre.

MediaTek confirma o primeiro chip de 4 nm para smartphones

A MediaTek anunciou neste quinta-feira, dia 11 de novembro, a confirmação de que está pronta para trazer o primeiro SoC do mundo para smartphones produzido num processo de fabrico de 4 nm. E esta poderá assim ser a resposta que faltava para a empresa de Taiwan competir mais diretamente com as gigantes Qualcomm e Samsung.

Desta forma, a MediaTek partilhou um vídeo onde dá a novidade e desvenda alguns detalhes, embora muito poucos. Veja o vídeo:

No vídeo a marca lança o desafio aos utilizadores para que estes imaginem ter mais poder nos seus bolsos. Além disso, a MediaTek promete uma bateria quase infinita e praticamente nenhum obstáculo que impeça o consumidor de fazer o que quiser com o seu smartphone. Tudo isto através da tecnologia avançada de 4 nm. A MediaTek revela que o chip vai pertencer à linha Dimensity e que o anúncio acontecerá em breve.

O teaser da empresa confirma assim os rumores que indicavam que a MediaTek seria a primeira empresa e avançar com a litografia de 4 nm nos seus próximos processadores. E com esta novidade, a marca taiwanesa posiciona-se à frente das suas maiores rivais, quer no segmento Android, como também da Apple cujos chips atuais são de 5 nm.