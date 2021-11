Falsas tentativas de entrega de encomendas? CTT admitem “evidências”

Já ouviu falar em falsas tentativas de entrega de encomendas por parte dos CTT? Fazendo algumas pesquisas no Facebook rapidamente aparecem algumas queixas no que diz respeito a este assunto. Agora, o CEO dos CTT admitiu que existem "evidências" de falsas tentativas de entrega de encomendas por parte de estafetas da própria empresa.

CTT: Tal situação deverá ser resolvida com tecnologia

João Bento, admitiu recentemente que o grupo CTT está a tentar resolver este problema das falsas tentativas de entrega de encomendas. Segundo informações, o problema deverá ser resolvido com recurso à tecnologia.

Quando confrontado pelo ECO com esta queixa recorrente feita por utilizadores, o presidente executivo dos CTT admitiu que “Há evidências de que isso acontece”. Segundo João Bento, tal "tem a ver com comportamentos individuais e achamos que é por via da tecnologia que se pode melhorar".

As falsas tentativas de entrega acontecem quando um estafeta da empresa não toca à campainha do destinatário da encomenda, ou não tenta o contacto com o mesmo, optando apenas por deixar um aviso de tentativa de entrega na caixa do correio. Os utilizadores são, depois, forçados a levantar a encomenda mais tarde num posto de correios, mesmo que estivessem na morada de destino, prontos para a receber, refere o ECO.

No Portal da Queixa podem ler-se algumas reclamações.