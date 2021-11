MediaTek Dimensity 2000 faz um smartphone conseguir um milhão de pontos no AnTuTu

Nem todos morrem de amores pela MediaTek e parece que a hostilidade à empresa de Taiwan não tem uma luz ao fundo do túnel. No entanto pode ser que essa tendência se altere após o recente anúncio feito pela marca de que está pronta para lançar o primeiro SoC do mundo para smartphones construído no processo de fabrico de 4 nm.

Mas há agora mas um ponto a favor da MediaTek. De acordo com as mais recentes informações, o SoC Dimensity 2000 faz um smartphone alcançar uma pontuação acima de um milhão na plataforma AnTuTu.

O incrível poder do MediaTek Dimensity 2000

Já aqui tínhamos alertado que a MediaTek estaria a preparar a chegada do seu novo processador topo de gama para smartphones Dimensity 2000. Este SoC poderia mesmo abalar o mercado da rival Qualcomm e já começam a surgir as primeiras provas disso mesmo.

Segundo dados recentes, a plataforma AnTuTu revelou a incrível pontuação acima de um milhão conseguida por um smartphone alimentado pelo chip MediaTek Dimensity 2000. Em concreto, o modelo do telefone é um Vivo V2184 que conta com o SoC MediaTek MT6983 / Dimensity 2000 e que atingiu uma pontuação de 1.002.220.

Como forma de comparação, o melhor smartphone Android da atualidade, o Nubia Red Magic 6, que vem equipado com um Qualcomm Snapdragon 888, conseguiu alcançar 858.734 pontos. Apenas o iPad Pro com o chip M1 conseguiu ultrapassar a barreira de um milhão na plataforma.

O processador MediaTek Dimensity 2000 é construído no novo processo de fabrico de 4 nm pelas mãos da fabricante taiwanesa TSMC. Conta com a arquitetura ARM v9 e com os novos núcleos Cortex-X2 £ 3.00 GHz de alto desempenho, que prometem uma melhoria de 16% em relação ao Cortex-X1.

No desempenho de núcleo único, a ARM indica ser 40% mais rápido do que o processador Intel Core i5-1135G7, tendo um TDP de 15 W (Willow Cove 10nm SuperFin @ 2,40 / 4,20 GHz). Já no desempenho do Machine Learning (ML), oferece o dobro do desempenho do seu antecessor. Há ainda 3x Cortex-A710 e 4x Cortex-A510 responsáveis pelo baixo consumo de energia.

Para já ainda não há informações sobre quando será o anúncio oficial deste poderoso SoC da MediaTek. Mas tudo indica que seja para breve, entre meados deste mês e até ao final do ano.