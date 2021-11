Broken Ranks, interessante MMORPG a caminho

Whitemoon Games, estúdios de desenvolvimento polacos, revelaram o seu próximo trabalho, Broken Ranks.

A acompanhar o anúncio, foi também divulgado um trailer que já nos permite tirar algumas conclusões.

Os estúdios polacos, sediados em Varsóvia, anunciaram recentemente o seu próximo trabalho, Broken Ranks, um MMORPG isométrico que será lançado no próximo ano, para PC.

Com influências fortes em títulos como Heroes of Might and Magic, Baldur's Gate ou Neverwinter Nights, Broken Ranks é um RPG que aparenta já gozar de boa saúde e já tem muito bom aspeto.

A história de Broken Ranks concentra a sua atenção na luta pela unificação de um reino despedaçado. O jogador controla um Taernian que se vê obrigado a fugir da sua terra (ele e muitos outros) devido a uma invasão das tropas Utorian.

Com a nossa terra ocupada por forças invasoras, o nosso objetivo consiste em lutar contra o invasor para tentar repor a paz e liberdade, expulsando os Utorian para sempre.

Teremos ao nosso dispor várias classes (que podem ser consultadas aqui) de personagem.

Segundo a Whitemoon Games, Broken Ranks será um RPG de ação que apresenta uma forte densidade narrativa e onde cada personagem tem a sua história e motivações pessoais. Muitas quests serão encontradas pelo caminho que podem ser concluídas a sós ou numa party com amigos.

Sistema de Combate

O sistema de combate de Broken Ranks consiste num planeamento cuidado, que começa logo com a escolha da classe do nosso personagem. Quer seja numa campanha a solo, ou em multiplayer, o jogador terá um período de 10 segundos para decidir os seus movimentos e ataques em combate, pelo que o ideal será compreender os pontos fortes, habilidades e ataques da classe do nosso herói para melhor planeamento.

Com este sistema, os jogadores vão podendo, ao longo das suas aventuras, identificar quais as sinergias e pontos fortes (e fracos) das relações entre a sua Classe de herói e as dos restantes jogadores. Não há combinações perfeitas e cabe aos jogadores tirar o máximo proveito das habilidades do seu personagem, assim como das dos companheiros de aventura.

“Estamo-nos a aproximar daquele momento pelo qual temos estado à espera. Atualmente, encontramo-nos a polir a jogabilidade, a trabalhar nas diversas linguagens que o jogo vai ter e a implementar as melhorias que os testes revelaram.” revela Krzysztof Danilewicz da Whitemoon Games.

Broken Ranks será lançado para PC em janeiro de 2022, ainda sem data concreta de lançamento.