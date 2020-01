O Windows 7 está no fim do seu ciclo de suporte por parte da Microsoft. No entanto, as restantes desenvolvedoras de software para este sistema operativo têm programas próprios… Tal como a Google, que agora abordou o fim do suporte do Chrome.

Deste modo, os utilizadores que pretendam manter a utilização do sistema operativo após o fim do suporte da Microsoft, ficam possibilitados de usar software alternativo e com o devido suporte.

O suporte para o Windows 7 acaba já no dia 14 de janeiro de 2020, durante a próxima semana. A partir deste dia, a Microsoft deixa de trabalhar em definitivo num dos sistemas operativos mais bem sucedidos da sua história. Apesar disso, o seu Security Essentials continuará funcional e atualizado.

Tal como o antivírus, outros tipos de software continuarão ao serviço dos utilizadores com as devidas atualizações e suporte. O Google Chrome será um desses casos, sendo que a gigante tecnológica deu agora a conhecer mais contornos relativos aos planos para o seu browser no Windows 7.

Google Chrome continuará a ter suporte para o Windows 7

A Google, tendo plena noção das dificuldades que muitas vezes são enfrentadas na transição de um sistema operativo, especialmente por parte das empresas, irá prolongar o período de suporte ao Chrome no Windows 7.

Assim sendo, o Chrome será suportado pela Google no Windows 7 até – no mínimo – mais 18 meses. A Google garantiu que, pelo menos, até ao dia 15 de julho de 2021.

Naturalmente, a gigante dos motores de pesquisa está a fazer isto para dar tempo necessário para os utilizadores realizarem a migração para um sistema operativo mais recente… Quer seja o Windows 10 ou o ChromeOS!

Mesmo com a aproximação do dia 14 de janeiro, ainda são vários os utilizadores que não efetuaram a transição. Segundo os últimos dados, o Windows 7 tem ainda 26,64% de quota de mercado no segmento dos sistemas operativos para computador.

Ainda é possível fazer a atualização do Windows 10 sem pagar nada