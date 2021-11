Fortnite foi o jogo mais jogado na PlayStation 5 durante o primeiro ano

No dia 12 de novembro de 2020 fez um ano que a Sony lançou para o mundo a sua nova consola, sendo que em Portugal chegou ao mercado apenas a 19 do mesmo mês. A PlayStation 5 chegou para satisfazer a expectativas dos jogadores, que já de si eram altas, mas o equipamento surpreendeu com todo o poder que a Sony nele integrou.

Agora, para celebrar esta data, ficaram conhecidas algumas informações. Entre elas, os títulos mais jogados na PS5 ao longo do seu primeiro ano de existência. E a tabela é liderada pelo Fortnite da Epic Games.

O tempo passa a uma velocidade estonteante. Parece que ainda foi apenas há alguns meses que, sem que nada fizesse prever, a Sony anunciou os preços e a disponibilidade da sua nova PlayStation 5. Mas a verdade é que já lá vai mais de um ano desde que esta poderosa consola está no mercado.

Bem, pelo menos sabemos que existe pois ultimamente tem sido uma tarefa bastante difícil encontrar stock deste e doutros equipamentos nas lojas. E segundo as últimas informações, a Sony ainda estará a reduzir mais a produção da PS5 devido à escassez de chips.

Fortnite foi o jogo mais jogado durante o 1º ano da PlayStation 5

Neste primeiro ano de vida, é interessante olhar para os últimos 12 meses e perceber os destaques que sobressaíram, passo a redundância.

Para isso, Jim Ryan, presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment deixou uma mensagem no blog oficial da empresa onde agradece a todos os jogadores pelo apoio dado à PlayStation. O executivo deixa também elogios a alguns jogos como Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e Deathloop e destaca ainda a compra da Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque e Nixxes.

Ryan também salienta alguns jogos como God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake. O CEO refere que foram lançados mais de 360 jogos para a PlayStation 5 ao longo desde primeiro ano e que a PlayStation Studios se encontra a desenvolver mais 25 novos títulos.

Outro destaque é que já foram jogadas mais de 4,6 mil milhões de horas na PS5. E também já sabemos quais são os jogos mais jogados ao longo deste primeiro ano de vida da consola de última geração da Sony, de acordo com o número de horas jogadas. Vamos então conhecer a lista:

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin's Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Demon's Souls NBA 2K22

Já jogou algum destes jogos na PlayStation 5?