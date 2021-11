Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como copiar ficheiros do smartphone para o PC?

Aproximadamente há 2 anos comprei um Xiaomi Redmi Note 7. A minha questão é que não consigo passar os ficheiros de captura de ecrã fotos e vídeos para o cartão de memória externo. Quando liguei o cabo de carregamento ao PC também não me mostra os ficheiros nem de música, nem de fotos, apenas começa a carregar a bateria. Podem me dizer se os Xiaomi estão bloqueados e só posso retirar as fotos que estão no cartão de memória? Ou não estou a fazer do modo certo? Obrigado aguardo resposta, se possível para o meu e-mail para não perder a publicação. Fernanda Pito

Resposta:

Fernanda,

Não existe qualquer bloqueio no acesso à memória interna do smartphone. Quando o liga a um computador, não basta ligar para que a unidade de armazenamento esteja acessível.

Assim que liga o smartphone ao computador, tem de abrir a barra de notificações e escolher a opção relacionada com a ligação USB, onde poderá alternar entre várias formas de ligação. A que está selecionada por omissão é Carregamento, mas pode selecionar outras como transferência de ficheiros, transferência de fotos, entre outras opções (varia entre marcas). A opção que deve escolher é, naturalmente, transferência de ficheiros.

Mal o faça, surge imediatamente a drive de armazenamento no computador (Windows), tal como se se tratasse de uma Pen Drive.

[Respondido por Hugo Cura]

Que smartwatch escolher para praticar natação?

Olá boa tarde! Acompanho-vos diariamente e venho solicitar a v/ ajuda. Pretendo adquirir um smartwatch para o meu filho que pratica natação de competição. Pretendo um smartwatch até cerca de 150€(poderá ser um pouco mais se justificar). O smartwatch deverá ser capaz de ser utilizado em piscina e ter a funcionalidade de medição dos níveis de oxigénio no sangue. Poderão ajudar? Um bem hajam e continuem o excelente trabalho! David Grenho

Resposta:

David,

Não existem muitas propostas que possa encontrar dentro dessa gama de preço e com as especificações que indicou.

Ainda assim, existe pelo menos uma proposta que poderá considerar para a sua compra. Falamos do smartwatch da Huawei, que se ajusta facilmente.

O que propomos que avalie é o Huawei Watch GT 2e, que tem monitorização dos níveis de oxigénio no sangue.

Quanto a preços, temos aqui uma boa notícia, pois fica abaixo do valor que indicou. Este preço é o registado na loja da Huawei, à data de hoje.

[Respondido por Pedro Simões]

Que plugin para utilizadores o WordPress devo escolher?

Exmos. Estou a construir uma página em WordPress. Pretendo criar uma área de clientes, em que o cliente faz login, e é reencaminhado para um post que somente ele poderá visualizar. Ou seja, o Post A só pode ser visto pelo utilizador A, o Post B apenas será visto pelo user B. Ao fazer login será imediatamente reencaminhado. Nesse post estará uma incorporação de código em que mostra um Excel armazenado no OneDrive (esta parte é fácil). Qual ou quais os plugins para realizar esta tarefa de acesso específico? Com os melhores cumprimentos Nélio Rosado

Resposta:

Nélio,

Uma pesquisa rápida na Internet revelou vários plugins que poderá usar para conseguir o que quer no seu WordPress.

Estes são, aparentemente, dedicados a criar áreas personalizadas para os utilizadores registados na plataforma.

As propostas que lhe deixamos são as seguintes:

Instale estes plugins num WordPress de testes, possivelmente até numa plataforma WAMP no seu PC e valide qual deles lhe oferece mais e se ajusta ao que pretende.

[Respondido por Pedro Simões]

O Huawei P smart 2021 ainda é uma boa escolha?

ola bom dia. sou seguidor dos vossos artigos e tenho tido excelentes ajudas e aprendido muito com vossos artigos e opinioes. gostaria de saber vossa opinião sobre comprar um Huawei P smart 2021 gosto da marca e encontrei este equipamento um preço e opção interessante pra comprar, mas a minha duvida se prende em relaçao aos serviços google e outras apps como de bancos ,finanças etc

se irão funcionar corretamente. a app gspace ajuda ou é uma alternativa a instalar serviços google como youtube? ou existe alguma alternativa possível de contornar esta impossibilidade de google e huawei? outros equipamentos que me chamar atenção em alternativa direta a huawei sao o xiaomi redmi note 9 e ou o Redmi Note 9T. já agora que me dizem sobre eles? já agora são relativamente bons? grato pela atençao com melhores cumprimentos daniel camara

Resposta:

Daniel,

Os smartphones da Huawei, de facto, continuam a “dar cartas” em termos de qualidade a todos os níveis, seja qual for a gama. No entanto, se é um utilizador que depende de serviços Google, a minha recomendação é para não fazer a compra com o objetivo de instalar, por sua conta, esses serviços. Além de não ser trivial nem com um procedimento exato, com o passar do tempo há outras variáveis (atualização do Google Play Services, por exemplo) que vão criando alterações que tornam a inviabilizar o correto funcionamento dos serviços Google. O que vai “poupar” nessa promoção, não vai ser “suficiente” para o tempo que terá de gastar para colocar tudo funcional.

Mesmo que não seja utilizador Google e não dependa diretamente dos seus serviços, sim, é verdade que há apps que dependem dos serviços Google para funcionar corretamente (serviço push, por exemplo), e quanto a isso nada há a fazer.

Quanto a outros equipamentos, os modelos que sugere são ambos interessantes, mas o Redmi Note 9T é quase 1 ano mais recente, pelo que essa será a melhor opção. O Note 9T tem algumas vantagens face ao Note 9, como um processador um pouco mais potente, gravação de vídeo 4K e som stereo.

Mas na mesma ordem de valores, dou-lhe outra sugestão: Samsung Galaxy A32. Este tem algumas vantagens face aos outros 2, como um ecrã Super AMOLED a 90Hz, conjunto de câmaras superior, sensor de impressões digitais no ecrã (contra na traseira para o Note 9 e na lateral para o Note 9T). O desempenho deste é semelhante ao Note 9T. Em termos de bateria, são todos equiparados.

Boas escolhas!

[Respondido por Hugo Cura]

Que smartphone escolher para substituir o Xiaomi Mi A2 Lite?

Boa tarde, Infelizmente perdi o meu smartphone (Mi A2 Lite) e vejo-me na necessidade de adquirir um novo equipamento. À semelhança do equipamento que tinha o mesmo terá uma utilização principalmente para comunicações, algumas fotografias e utilização de email. Gostaria de saber qual poderá ser uma das opções a ter em conta perante estes pressupostos e com um orçamento que não ultrapasse os 170€ (aproximadamente). Obrigado pela vossa ajuda, Continuação de bom trabalho, José Machado

Resposta:

José,

A imposição de preço que coloca acaba por tornar um pouco complicado a apresentação de uma proposta, mas ainda assim vamos tentar dar-lhe uma resposta.

Uma vez que está ja habituado aos smartphones da Xiaomi vamos propor-lhe um smartphone da mesma marca.

O que encontrámos, e que poderá ser uma proposta interessante é o Redmi 10 da Xiaomi, que encontra agora na loja oficial da marca ao preço que definiu como valor máximo.

Esta proposta da Xiaomi vem com especificações superiores ao que tinha no seu Mi A2 Lite e deverá ser capaz de oferecer tudo o que procura no seu novo smartphone.

[Respondido por Pedro Simões]

Como migrar o Office um PC antigo para outro novo?

Boa tarde Tenho um PC antigo com o Windows 10 e o Office 2019. Como vou adquirir outro PC novo com o Windows, gostaria de saber se posso migrar o Office do PC velho para o PC novo. Em caso afirmativo, como o posso fazer. Obrigado António José

Resposta:

António,

Isso só depende da proveniência da chave que tem atualmente. Algumas chaves não permitem ser ativadas mais que uma vez, ou podem não permitir sequer alterações de hardware.

Se tem uma chave original e fidedigna, geralmente estão incluídas 5 ativações, pelo que não terá problemas em ativar num novo computador.

Se a chave que tem é “low-cost”, então diria que é certo que não conseguirá reutilizá-la. Se for o caso, há algo que pode tentar fazer, sob o risco de perder a licença no Office presente no computador antigo.

Contudo, se estiver disposto a tentar, siga estes passos:

abrir a linha de comandos CMD como administrador

abrir a pasta onde está instalado o Office: cd c:\Program Files\Microsoft Office\Office16

correr o seguinte comando para verificar a existência da licença: cscript ospp.vbs /dstatus

na resposta ao comando anterior, verificar o campo “Last 5 characters of installed product key: XXXXX”

correr o seguinte comando para desvincular a chave: cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX (deverá substituir os XXXXX pelos 5 dígitos que surgiram na resposta ao comando anterior)

no computador novo, instale simplesmente o Office com a mesma chave que já conhece

Se por alguma razão perdeu a chave, pode recorrer ao software ProduKey para a recuperar.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

