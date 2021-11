Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como funciona o emparelhamento dos headphones Bluetooth num PC?

Boa tarde

Tenho dois headphones da JBL emparelhados na minha conta e da minha esposa, no MacOS BigSur. O problema é que queria ter os meus emparelhados na minha conta mas que não aparecessem na conta da minha esposa, e vice versa. Se apagar os meus da conta dela, também vai desaparecer da minha conta. Como é que faço para que cada um emparelhe com a respetiva conta/utilizador? Obrigado Com os melhores cumprimentos André Santos Roque

Resposta:

André,

Um dispositivo bluetooth como uns headphones JBL, são vistos pelo sistema como um componente de hardware da máquina. Ora, todo esse hardware, estando ligado, está ao dispor do sistema operativo e, como tal, de qualquer utilizador que esteja a utilizar a máquina.

Podemos extrapolar a ideia para outros recursos de hardware, onde não faria sentido estarem à disposição de apenas determinado utilizador. Com os dispositivos de som a ideia não é diferente.

[Respondido por Hugo Cura]

Como saber o estado de saúde de uma pen USB?

Boa noite. Tenho uma dúvida sobre pen drive. Eles possuem algo como SMART, para saber sobre a saúde dele, vezes que foi ligado, horas de uso, confiabilidade e data de fabricação? Tenho uma unidade mais antiga (+-10 anos) kingston de 16gb e queria saber se ainda está confiável, já rodei um software que grava e depois lê a informação e não apresentou erros. Fernando Laus

Resposta:

Fernando,

Não, as memórias de armazenamento flash que não sejam SSD não possuem a tecnologia de monitorização S.M.A.R.T. nem outra que permite conhecer o estado da drive.

Essa tecnologia, por ter um custo, não existe nos chips de memória presentes nas PEN drives. É um facto que esses chips têm uma vida limitada, mas é uma vida longa, onde sofrem mais com utilização intensiva que propriamente a idade.

Assim, o que é recomendável fazer é precisamente o que já referiu ter feito, que é a utilização de um software que grave dados e os volte a ler, no sentido de validar que todo o processo correu como esperado. Um dos softwares mais populares para esse fim é o H2testw, antigo mas muito funcional.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ativar o JavaScript no browser, para agendar a vacina do COVID 19?

Boa tarde Gostaria por favor se me podem ajudar no seguinte: ao fazer agendamento para a vacina do covid 19 aparece a seguinte mensagem; Para prosseguir é necessário ativar o javascript - clique aqui para consultar as instruções de ativação. Ao tentar fazer o que me é aconselhado não aparece o link das definições avançadas e portanto não consigo efectuar o referido agendamento. Que faço? Obrigado António Reis

Resposta:

António,

Do que descreve, o problema estará no facto de ter o javascript do seu browser desativado. O site do agendamento da vacina do COVID 19 necessita deste componente para o acompanhar no preenchimento de todo o processo.

O javascript poderá estar desativado por 2 razões. A primeira resulta de o utilizador ter desativado ativamente no browser e a segunda porque está a usar um plugin ou add-on para aumentar a segurança do utilizador.

Uma vez que não descreve qual o browser que usa, fica difícil ajudar a ultrapassar este problema. Ainda assim, podemos ajudar com algumas dicas úteis para poder fazer o agendamento da vacina do COVID 19.

A forma mais simples é mesmo usar outro browser que tenha no seu PC. Opte pelo Chrome, Firefox ou Edge e certamente vai conseguir.

Se ainda assim não tiver outro browser, descubra como o javascript foi desativado e veja no suporte deste como reverter esta configuração. Se for o caso de estar a usar um plugin ou add-on, desative-o para assim conseguir avançar neste processo.

[Respondido por Pedro Simões]

Como faço para ganhar tempo a criar uma apresentação?

Boa noite! Uma ajuda: conhecem algum software/App para apresentações, mas que permita ganhar (muito) tempo, em relação ao PowerPoint (por exemplo)?

Ou seja, que já tenha slides pré-definidos, prontos a editar. Obrigado e cumprimentos, José António Martínez

Resposta:

José,

O que pretende poderá encontrar no que habitualmente se chama de Temas, Templates ou Modelos. Quer seja no Microsoft PowerPoint, no Google Slides, no Keynote ou no OpenOffice Impress, todos eles disponibilizam uma quantidade considerável de modelos pré-concebidos que permitem acelerar bastante a criação de uma apresentação.

A par com os modelos que podem ser acedidos a partir de cada um dos softwares, há outras plataformas que comercializam um leque enorme de modelos, como é o caso do Envato. Na secção Elements dessa plataforma, tem disponíveis milhares de modelos de apresentação, a maioria mais elaborados que os modelos disponibilizados pelos softwares.

Após escolher um modelo do seu agrado, é também possível configurá-lo ao seu gosto (sem adicionar conteúdos), guardar, e usar posteriormente como o seu modelo para diferentes apresentações.

[Respondido por Hugo Cura]

Que tablet me recomendam comprar para navegar na Internet?

Bom dia ! Gostava de saber uma opinião vossa, qual é que acham que é o melhor tablet que se possa comprar agora? Relação preço/qualidade boa. O uso vai ser normal, séries e filmes, usar bloco de notas , acesso a Gmail e drive, muito multitasking. O que me aconselham? Ivo Savelha

Resposta:

Ivo,

Faltou fornecer-nos alguma informação essencial para o ajudarmos a escolher o melhor tablet para si. Falamos da verba disponível e que sistema quererá usar no seu tablet.

Ainda assim, podemos dar-lhe algumas indicações para que possa escolher a melhor proposta para a sua utilização padrão.

Em termos de propostas, vamos traçar uma linha a separar o sistema da Apple e o Android. O iPad é sem qualquer dúvida uma opção, pelo que deverá considerar e validar o que oferece ao utilizador.

Por outro lado, temos também duas propostas muito interessantes no universo Android. Falamos do Huawei MatePad e do Xiaomi Pad 5, que são muito similares entre si e que oferecem certamente tudo o que procura para o seu tablet.

[Respondido por Hugo Cura]

Como descarregar ficheiros diretamente para os serviços cloud?

Olá Pplware, há maneira de transferir ficheiros online diretamente para a nuvem sem passar pelo computador? Obrigado, Alexandre Cortez

Resposta:

Alexandre,

A forma que encontrámos para fazer esse processo não é a mais simples e prática. Terá de subscrever um serviço na Internet, como o MultCloud e fazer depois ai a gestão dos downloads.

Isso irá passar por colar o link que quer descarregar na interface do serviço e entregar a este todo o processo. Lembre-se que aqui não tem qualquer controlo sobre o que é descarregado e a forma como isso acontece.

Há ainda outra questão que deve contar. A vertente gratuita destes serviços não oferece muito aos utilizadores e provavelmente este gestor de downloads será um extra que encontra na vertente paga do mesmo.

Veja então os MultCloud e outras propostas como o OffCloud, escolhendo a que considerar mais interessante.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.