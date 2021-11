Nvidia não tem medo da AMD Instinct MI250X e diz que “todos os anos há um Nvidia Killer”

A AMD apresentou recentemente novos equipamentos dedicados ao segmento de alto desempenho. Para além dos processadores Epyc Genoa e Bergamo, a empresa também revelou a sua poderosíssima placa gráfica AMD Instinct MI250X.

No entanto, parece que a Nvidia não está muito preocupada nem tem medo do lançamento desde monstro de processamento gráfico da empresa rival de Lisa Su. Jensen Huang, CEO da marca de gráficas que lidera o mercado, refere que todos os anos existe um "Nvidia killer".

Nvidia não está preocupada com os recentes anúncios da AMD

Jensen Huang, que lidera a Nvidia, não parece estar preocupado com o próximo lançamento da placa gráfica de alto desempenho AMD Instinct MI250X. Nem mesmo com medo de se tratar de uma placa gráfica extremamente poderosa.

Para quem não sabe, esta GPU da AMD conta com um design milti-die e com nada menos do que 220 Unidades de Computação, ou seja 14.080 núcleos e 128 GB de memória HBM2e. Terá um TDP incrível de 580 W e um novo conector PCIe 5.0 de 12 pinos. Este equipamento promete ser até 490% mais rápido do que a melhor GPU da Nvidia deste segmento, a A100. Os modelos AMD Instinct usam o chip gráfico Aldebaran, com a arquitetura CDNA2, produzidos num processo de 6nm da TSMC. Contam também com um sistema de arrefecimento passivo.

Mas numa recente entrevista ao site The Next Platform, o CEO da Nvidia foi questionado sobre este competição entre as duas fabricantes norte-americanas. Por sua vez, o executivo desvalorizou a questão e afirmou que sempre houve um "Nvidia killer" e, portanto, esta não será a primeira nem a última vez que esta referência é feita.

Por outro lado, Huang relembra que, mesmo com esses "Nvidia killer", a sua empresa é a que lidera o setor e, como tal, é a que deve ser batida e não o contrário.

Em primeiro lugar, temos concorrência o tempo todo. Portanto, não é verdade que este seja o primeiro "Nvidia killer" a chegar ao mercado. Todos os anos há um Nvidia killer e as pessoas chamam-no assim.

referiu o CEO

"Computação acelerada não é para pessoas com o coração fraco"

Jensen Huang referiu ainda que a computação acelerada não é para pessoas de coração fraco. O CEO explica que podemos construir o melhor chip do mundo para tudo, colocá-lo no computador mas não acelerar nada. Destaca que a computação acelerada é incrivelmente difícil, e a Lei de Moore acaba por ser muito boa, concluindo que "para termos sucesso como empresa, temos que apresentar resultados muito acima da lei de Moore".