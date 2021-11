Apesar de haver varias propostas no mercado de smartphones, a grande maioria dos SoC usados são da Qualcomm ou da MediaTek. Estas duas empresas têm propostas que os fabricantes adotam para criar as suas propostas.

Algo que é sobejamente conhecido é a diferença de velocidades a que estes SoC recebem as atualizações da Google. Não havia uma razão conhecida para essa diferença, mas agora um executivo da Xiaomi abriu o jogo e revelou a causa.

Sempre que surge uma nova atualização do Android as marcas apressam-se a preparar as suas atualizações. Estas dependem da gigante das pesquisas e também de alguns dos fabricantes, em especial dos SoC e de outros elementos essenciais.

É aqui que entra a Qualcomm e a MediaTek, com as suas abordagens e métodos diferentes de implementar estas novidades. Isto leva a que os smartphones com os SoC da primeira recebam as atualizações primeiro, algo que simplesmente vemos acontecer.

Um executivo da Xiaomi veio agora explicar as razões para estas diferenças e para que a Qualcomm consiga ser mais rápida que a MediaTek. Na verdade, é apenas uma questão da forma como este problema é abordado e os recursos que são alocados para esta tarefa.

Do que foi revelado, a Google faz chegar antecipadamente todas as atualizações a estas duas empresas. Desta forma fica garantido que tudo poderá estar pronto quando as novas versões do Android são lançadas, em oposição a serem disponibilizadas apenas quando estas novas versões são lançadas.

A Qualcomm aparentemente tem uma equipa maior, o que permite trabalhar em paralelo e entregar todos os pacotes necessários para um processo de atualização de uma só vez. A MediaTek, por outro lado, entrega-os em lotes que são mais lentos e que resulta em alguns telefones com este SoC a serem segundo ou terceiro nas posições de atualizações.

As atualizações em lotes são "também uma escolha inevitável". Embora a razão seja a falta de mão de obra, estas também evitam problemas em caso de falhas. Em caso de problemas no código, podem ser isolados num determinado lote e corrigido de acordo, sem afetar um grande número de dispositivos.